Xiaomi rimuove anche il tartaro dai denti con YMYM YC1: solo 19 € per una pulizia dentale professionale

Da Xiaomi Youpin arriva lo strumento per una pulizia dentale approfondita. Non si tratta del classico spazzolino elettrico, bensì di un vero e proprio strumento per rimuovere il tartaro. Non pensiate che occorrano cifre da capogiro per acquistarlo: oggi si compra a 19,35 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

YMYM YC1 ha la funzione di rimuovere il tartaro che si forma sulla superficie dei denti, un po’ come avviene dal dentista quando si richiede una pulizia professionale. Spesso lavarsi i denti non è sufficiente per prevenire la formazione di tartaro, e lo strumento apposito potrebbe essere l’unica soluzione al problema.

YMYM YC1 propone due diverse testine di pulizia, ciascuna delle quali propone una diversa dimensione, così da potersi meglio adattare alla bocca di ciascun utente, e pulire anche nelle fessure più piccole. Il sensore sonico propone quattro diverse modalità di pulizia, per una igiene ancor più mirata.

Si ricarica in appena due ore e offre una durata della batteria di circa 30 giorni. La testina è in acciaio inossidabile, per scongiurare la possibile formazione di ruggine, mentre il prodotto gode di certificazione IPX6, così da risultare impermeabile, da non temere gli schizzi d’acqua che necessariamente verranno ad investire il prodotto durante la pulizia.

Come già accennato, YMYM YC1 è fatto in acciaio inossidabile nelle testine, mentre il manico è in ABS, così da alleggerirne il peso. In totale, il sensore pesa appena 66 grammi, e ha dimensioni contenute in appena 10,50 x 3,80 x 25,50 cm. All’interno della confezione, oltre al sensore, due testine di pulizia, il cavo di ricarica USB, e anche uno specchietto orale per meglio individuare le zone in cui agire.

YMYM YC1 solitamente costa oltre 27 euro, ma al momento si acquista a 19,35 euro grazie al codice sconto GB-HBDSSDSA da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.