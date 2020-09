Xiaomi Smart Home Kit, con un coupon il kit per la casa intelligente costa solo 44,71 euro

Quando si parla di casa smart il brand Xiaomi è sempre in pole position. Il kit che proponiamo oggi in offerta si compone di diversi accessori, tra sensori intelligenti, prese ZegBee e altri ancora. Al momento di acquista in offerta grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

L’installazione dell’intero kit richiede solo pochi minuti, con il set che include un sensore intelligente per finestre e porte, che naturalmente potranno anche controllarsi tramite smartphone, per un controllo remoto anche quanto si è lontani da casa. Il set in vendita supporta tre diversi protocolli di comunicazione, tra Zigbee, Wi-Fi, e Bluetooth.

Il sensore di finestre e porte monitora lo stato di finestre e porte, in particolare mostra quando sono aperte o chiuse. Il sensore di movimento è in grado di rilevare la presenza di una persona all’interno della stanza, inviando dunque una notifica allo smartphone.

Incluso nel kit anche il sensore di temperatura e umidità, che può rilevare in tempo reale le condizioni di temperatura e umidità della stanza nel quale è collocato, inviando un allarme automatico se la temperatura e l’umidità risultano anomale. È possibile visualizzare facilmente la variazione di temperatura e umidità dai dati, tenendo tutti i record storici tramite app, con una precisione di misurazione della temperatura di± 0,3 ° C e una misurazione dell’umidità con precisione di ± 3%.

Ancora, tra i diversi dispositivi presenti, la presa Smart WiFi (in versione ZigBee) in grado di rilevare la potenza, statistiche sui consumi, offrendo protezione da sovraccarico, funzione di temporizzatore, adatta quindi per caricare smartphone, o ancora per accendere a comando il bollitore in cucina, piuttosto che il ventilatore, la TV, la lampada, e altri elettrodomestici. Un pulsante multifunzione, infine, permetterà di controllare i vari dispositivi.

Il kit, solitamente, ha un costo di oltre 50 euro, ma grazie al codice sconto X4EAFAB6A71EB001 lo si porta a casa a 44,71 euro. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.