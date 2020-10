Xiaomi Smart Watch Color, l’elegante smartwatch a 85,63 euro grazie ad un coupon sconto

Xiaomi Smart Watch Color è uno degli smartwatch più eleganti disponibili ad oggi sul mercato. Propone un form factor davvero prezioso e minimale, mentre a livello di funzioni punta tutto, o quasi, sul fitness. Al lancio costava oltre 170 euro, mentre oggi lo si può acquistare a 85,63 euro grazie al codice sconto che mostriamo in calce. Clicca qui per acquistarlo.

Xiaomi Smart Watch Color propone uno schermo AMOLED ad alta definizione, da ben 1,39 pollici e ad alta definizione, in grado di offrire all’utente notifiche, anche delle chiamate in arrivo, oltre che tutti i dati sullo sporte la salute.

Il display non rinuncia ad una risoluzione parecchio elevata, per mostrare elementi e scritte altamente definite, pari a risoluzione di 454 x 454, mentre al suo interno l’orologio gode di una RAM da 512MB e una ROM da 2GB. La batteria è da 420mAh, in grado di ricaricarsi in 2/3 ore circa.

Naturalmente, Xiaomi non ha badato a spese quanto a personalizzazione. Lo si evince anche dagli oltre 110 quadranti offerti tra cui scegliere. Come già accennato, l’orologio smart si concentra molto sul fitness, e riesce a tracciare 10 modalità sportive, tra cui corsa all’aperto, equitazione, cross country, mountain climbing, corsa interna, ciclismo indoor, passeggiate, allenamento libero, nuoto in piscina, nuoto in acqua aperta, con una durata della batteria di 14 giorni.

Non solo fitness, ma focus anche sulla salute, con la possibilità di eseguire il test della frequenza cardiaca 24 ore su 24, oltre a quello della pressione, del sonno, dell’energia corporea, e altro ancora.

Ci potrete perfino nuotare, grazie alla impermeabilità fino a 50 metri, con una certificazione 5 ATM. Il cinturino, disponibile in diverse colorazioni, è da 22mm, mentre il peso dell’orologio è di circa 35 grammi, con dimensioni di 10,00 x 8,00 x 5,00 cm / 3,94 x 3,15 x 1,97 pollici.

Al momento l’orologio si acquista ad appena 85,63 euro grazie al codice sconto Y57646E362D53000 da inserire nel carrello, poco prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.