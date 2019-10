Xiaomi Smate, il rasoio elettrico a 3 lame con testina magnetica flottante in offerta

Dopo Philips, Xiaomi sfida anche Braun e lo fa attraverso il rasoio elettrico di Smate, prodotti che ricorda da vicino i rasoio del marchio tedesco, caratterizzati da un’unica testina oscillante (o flottante) , da sempre una sicurezza nel mercato della rasatura.

Ad un prezzo molto interessante il rasoio di Smate inanella una serie di caratteristiche che non fanno rimpiangere il marchio da cui prende ispirazione. Come punto di forza c’è senza dubbio la testina dotata di tripla lama flottante, che con un’incidenza di taglio di 30 gradi rende la rasatura precisa e profonda, perfetta per barba lunga o corta.

Il motore raggiunge un velocità di 7000 giri al minuto, garantendo la potenza necessaria per agire con efficacia anche nei punti più difficoltosi. A questo si aggiunge la certificazione IPX7 che consente di lavare il rasoio dopo l’utilizzo comodamente sotto l’acqua corrente (supporta dunque anche una rasatura umida se desiderata).

Infine da segnalare la ricarica a lunga durata: grazie alla presa USB Type C sarà possibile ricaricare lo Smate attraverso un normalissimo alimentatore USB Type C. Una carica completa impiegherà circa un’ora e garantirà 60 minuti di rasatura, dunque perfetto anche come rasoio da viaggio.

