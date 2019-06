Xiaomi Sothing, la lampada da parete removibile con batteria ricaricabile

E’ principalmente una lampada a parete ma può essere anche molto di più: Sothing, in offerta per soli 13 euro, è esteticamente una lampada molto elegante, perfetta per un corridoio ma anche per un ambiente dalla mobilia classica.

Si fissa a parete tramite l’apposito supporto e non richiede alcun intervento da parte dell’elettricista in quanto viene alimentata dalla batteria da 500 mAh incorporata che promette fino a 20 ore di illuminazione ininterrotta con una sola carica.

Proprio per questa particolarità può essere sganciata non solo per essere ricaricata ma anche per poggiarla su un letto o un tavolino ed usarla temporaneamente come luce notturna in altri ambienti, soprattutto grazie alla base piatta che le consente uno stabile appoggio.

La forma della lampada è infatti circolare ed è accompagnata da un interruttore On/Off che può essere posizionato anche in modalità Auto: in questo modo è in grado di accendersi automaticamente nel momento in cui riconosce un movimento attraverso il sensore incorporato, rivelandosi molto utile anche per quei corridoi che sono solo di passaggio tra un ambiente e l’altro.

Offre un’illuminazione con luce calda (3000K) ed è costruita con un pannello anti-abbaglio cosìcché non dia fastidio alla vista anche qualora la si guardasse direttamente.

Come dicevamo è al momento in vendita su Ebay al prezzo di soli 13 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.