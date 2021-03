Xiaomi STYJ02YM, aspirapolvere lavapavimenti automatico in sconto a 247,07 euro

Se dovete cambiare aspirapolvere robot o non ne avete mai avuto uno e state pensando di acquistarlo ma non sapete quale scegliere, lasciatevi guidare dall’offerta attualmente disponibile sullo Xiaomi STYJ02YM, scontato su Gearbest a 247,07 euro inserendo un codice speciale nel carrello.

Questo robot ha due funzioni in uno, quella di aspirapolvere e di lavapavimenti automatico. In pratica oltre ad aspirare lo sporco convogliandolo nell’apposito serbatoio, può contemporaneamente inumidire un panno montato sul fondo e, trascinandoselo dietro, andare a raccogliere anche quel pulviscolo che l’aspirazione tradizionale non riesce a catturare.

Parliamo di una potenza di aspirazione pari a 2.100 Pa, quindi sufficiente per raccogliere il normale sporco che si può depositare sul pavimento di un’abitazione, che siano le briciole della cena o la polvere che irrimediabilmente ricopre gradualmente qualsiasi superficie. E’ dotato di motore brushless, quindi più silenzioso rispetto ad altri, ed è dotato di sistema di navigazione laser di tipo LDS che gli consente di analizzare costantemente l’ambiente e memorizzarlo realizzando una vera e propria planimetria delle varie stanze.

In questo modo l’utente, tramite l’app Mijia che può essere installata su iPhone, iPad e dispositivi Android, può analizzare il grado di pulizia rintracciando gli angoli morti che non sono stati raggiunti dall’aspirapolvere, oppure personalizzare la pianificazione della pulizia, sia scegliendo i giorni e le fasce orarie in cui avviarsi, sia decidendo quali stanze pulire e quali invece tralasciare, magari perché sta riposando il bebé o perché si tratta della stanza dove si studia o si lavora e non si vuol essere disturbati.

Xiaomi STYJ02YM si muove in maniera intelligente perché non calpesta mai due volte lo stesso punto: questo è molto importante quando si utilizza la funzione lavapavimenti contemporaneamente a quella di aspirapolvere, perché le ruote resteranno sempre asciutte e non potranno quindi creare delle righe andanzo a sporcare il pavimento, anziché pulirlo.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo si compra in offerta su Gearbest. Costa 267,53 euro ma se inserite il codice P63CB3EF9C512001 nel carrello lo pagate 247,07 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.