Xiaomi TDLYEJ01JY è la cuffia bluetooth over the ear in sconto a 57,33 euro

Xiaomi lancia le sue cuffie over the ear, con il solito rapporto qualità prezzo imbattibile, e un design leggero e minimale. Al momento si acquistano in offerta a 57,33 euro, direttamente a questo indirizzo.

Le cuffie, tra le caratteristiche principali, vanta il Bluetooth 4.1, il Chip Bluetooth CSR 8645 e una batteria integrata da 400mAh, con un tempo di ricarica di 2 ore e mezza circa, e che assicura uno stamd by da 200 ore. Ancora, tra le specifiche di questa cuffia, l’impedenza di 32 ohm, e una unità altoparlante da 40mm.

Sono fatte in plastica, di colore nera, con un look particolarmente leggero e minimale, come da tradizione del brand. Naturalmente sono compatibili conla quasi totalità degli smartphone, sia Android, che iOS, quindi con tutti gli ultimi modelli di iPhone.

Le cuffie godono di un pulsante multifunzionale per risposta chiamate in entrate, e per il controllo musicale. Pesano appena 230 grammi, e hanno dimensioni contenute in 18,00 x 17,50 x 6,00 cm.

Comode da indossare, utilizza padiglioni particolarmente morbidi, così da risultare particolarmente comode da indossare, per lunghe sessioni, non solo musicali, ma anche di gioco.

Solitamente le cuffie Xiaomi TDLYEJ01JY hanno un costo di listino di 73,90 euro, ma al momento si acquistano in offerta lampo a 57,33 euro direttamente da qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.