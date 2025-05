Ventilatore a piantana Xiaomi Mijia in offerta a 83 €

Quando le giornate si fanno più calde, il ventilatore a piantana XIAOMI MIJIA attualmente in promozione potrebbe rappresentare la soluzione giusta per renderle vivibili, grazie anche a una serie di caratteristiche che lo rendono pratico, silenzioso e adattabile a diversi ambienti domestici.

Usa 7 lame a forma di ala che consentono uno spostamento d’aria uniforme restituendo una brezza naturale, perfetta per rinfrescarsi senza causare fastidi anche se posizionato frontalmente.

Tramite l’app MIHOME è possibile regolare con precisione la velocità su 100 livelli diversi e programmare l’accensione o lo spegnimento automatico, creando così un ambiente personalizzato secondo le proprie esigenze.

Riesce a rinfrescare la stanza in cui si trova con una copertura di 140°, abbastanza per poterlo abbinare anche a un climatizzatore per accelerare la circolazione dell’aria fresca.

È ottimo anche dal punto di vista energetico in quanto consuma appena 1,6 W e si può alimentare anche tramite una powerbank, offrendo così una libertà d’uso anche in ambienti dove non è disponibile una presa elettrica.

L’esperienza d’uso è ulteriormente migliorata dall’elevata silenziosità (siamo sui 26 dB di rumore massimo) che lo rende adatto anche per l’utilizzo durante le ore notturne o nei momenti di relax.

Infine è presente una funzione di blocco che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza quando lo si utilizza in ambienti in cui sono presenti dei bambini.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 83 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

