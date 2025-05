Il ventilatore da tavolo di Xiaomi è in offerta speciale a 18 €

L’estate è ormai qui; se non altro, il caldo si fa già sentire. Quindi come affrontare al meglio la stagione afosa dei prossimi mesi? una possibilità ve la suggeriamo noi: acquistando il ventilatore da tavolo Xiaomi che, grazie all’alimentazione a batteria, può essere messo praticamente ovunque. E adesso è pure in sconto.

È sufficientemente compatto – alto 22 cm, largo 15 cm, con una base da 10,5 cm – da poter essere poggiato su superfici anche con spazio parecchio limitato, come un comodino o una scrivania già piuttosto ingombra.

Come dicevamo il principale vantaggio risiede nell’alimentazione a batteria: ne integra una ricaricabile da 1800 mAh che permette di utilizzarlo anche in assenza di corrente elettrica, con un’autonomia che arriva fino a 7 ore di funzionamento continuo.

Questo significa che lo ricaricate a casa e poi lo usate ininterrottamente anche all’aperto, per esempio sotto l’ombrellone al mare, durante un picnic al parco o in campeggio. Se poi lo accompagnate ad una powerbank bella capiente, lo fate funzionare pure per giornate intere.

Offre 4 velocità di ventilazione ed è possibile attivare la funzione di oscillazione laterale, così che l’aria possa essere distribuita in modo più ampio e uniforme nell’ambiente aumentando l’efficacia del raffrescamento; pur restando silenzioso e discreto, qualità importante sia per l’uso notturno che durante il lavoro o lo studio.

Consigliabile anche dal punto di vista della manutenzione: grazie alla copertura frontale rimovibile, è possibile sganciare il blocco con le 7 pale e lavarle sotto l’acqua corrente, mantenendo così il ventilatore pulito anche dopo un uso prolungato nel tempo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 18 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.