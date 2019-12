Xiaomi VH, la geniale tazza wireless per il caffè che vi ricarica anche l’iPhone

Non fa il caffè ma ve lo tiene al caldo: ecco VH, nuovo gadget dell’ormai infinito ecosistema Xiaomi, una tazza wireless da 350ml che terrà sempre caldo il vostro caffè o qualunque bevanda desideriate gustare, magari durante le prossime giornate invernali.

La tazza è infatti include una tradizionale base wireless su cui poggiarla quando “a riposo”. Attraverso la base potrete mantenere la vostra bevanda semper calda, ad una temperatura che va dai 45 ai 55 gradi C, pronta ad essere gustata senza doversi preoccupare che diventi fredda.

Il sistema sfrutta una tecnologia praticamente ad induzione ma a bassissimo consumo, richiede solo 1kWh per due giorni di utilizzo; inoltre integra anche tutte le tecnologie necessarie per far sì che non si corra alcun rischio di sovraccarico, con un preciso controllo della temperatura.

La base di ricarica wireless è realizzata con un vetro temperato, esteticamente minimale e dal look moderno; una volta conclusa la bevanda, potrete anche sfruttare la stessa base di ricarica per ricaricare il vostro iPhone o altri telefoni compatibili con la tecnologia di ricarica senza fili.

Insomma è il gadget perfetto per qualunque geek che si rispetti, inseparabile dalla sua tazza di caffè ma anche dal suo smartphone.

Disponibile in bianco o nero, la Xiaomi VH si acquista al prezzo di circa 50 euro cliccando si questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.