Xiaomi Wowstick 1F, il kit di riparazione dispositivi elettronici a soli 35 euro

Se siete tra quelli che amano riparare autonomamente i dispositivi elettronici o magari anche solo andare a potenziare dischi e componenti di vecchi computer, Xiaomi Wowstick 1F è il kit che fa per voi.

In soli 35 euro, questo il prezzo di tutto il pacchetto attualmente in offerta, vi portate a casa tutto ciò di cui c’è bisogno per procedere in questa direzione. Nello specifico il setup comprende un tappetino magnetico per lavorare comodamente ai vari componenti, poggiandovi le varie viti rimosse senza correre il rischio di perderle.

Dentro la scatola trovate poi una ventosa e una placca a forma di plettro di chitarra per aiutarsi con la rimozione sicura dei display e di altre parti fissate ad incastro.

Ma soprattutto nel kit c’è il cacciavite Wowstick di ultima generazione, che rispetto al modello precedente (recensito da Macitynet) utilizza un sistema ricaricabile interno per le batterie e una serie di LED sulla punta per illuminare l’area interessata durante la rimozione o il serraggio delle viti.

Per il resto le caratteristiche del cacciavite elettrico sono pressapoco le stesse: impugnatura in alluminio, velocità di rotazione pari a 200 giri al minuto e ben 56 punte costruite in acciaio legato S2 in dotazione, per consentire di montare e smontare praticamente qualsiasi dispositivo di elettronica attualmente in commercio.

Come dicevamo tutto questo kit è attualmente in offerta lampo su GearBest a soli 35,21 euro: l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.