Xiaomi Wowstick, il cacciavite elettrico tascabile con 20 punte intercambiabili: solo 13 euro

Mettetevi in tasca un cacciavite elettrico tuttofare spendendo pochissimo: grazie ad un codice sconto potete infatti comprare per soli 13,85 euro Xiaomi Wowstick, poco più grande di una penna e venduto insieme a 20 pratiche punte per poterlo usare in più occasioni.

Innanzitutto parliamo dell’impugnatura: è costruita in alluminio unibody 6063 ed è grande all’incirca 17 x 1,6 centimetri, cioè quanto basta per poter garantire una buona manegevolezza ma soprattutto ospitare le due batterie mini-stilo AAA (non incluse nell’acquisto) per alimentarlo.

Questo cacciavite infatti è elettrico e può ruotare in un verso oppure nell’altro – cioè per avvitare oppure svitare in base all’esigenza del momento – schiacciando un pulsante.

La velocità di rotazione è di 150 giri al minuto e la potenza è sufficiente per garantire il corretto funzionamento con computer e oggetti che necessitano piccole riparazioni (per intenderci non ci potete montare mobili a parete).

Come dicevamo in confezione è incluso un set di 20 punte diverse costruite in acciaio legato S2. Il prezzo di acquisto di Xiaomi Wowstick è di oltre 14 euro ma se inserite il codice RD64FOOM89 nel carrello ve lo portate a casa per soli 13,85 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.