Xiaomi XiaoVV Smart 360, solo 27,50 € per avere la casa in sicurezza a 360°

Se una semplice camera non vi basta più per la sicurezza domestica, e siete alla ricerca di qualcosa di più versatile, allora questa Xiaomi XiaoVV Smart 360 è, probabilmente, quel che potrebbe fare al caso vostro. Al momento si acquista in sconto a poco più di 27 euro, direttamente a questo indirizzo. Ecco di che si tratta.

Dotata di una lente panoramica a 360 gradi, è in grado di catturare immagini mozzafiato, con una risoluzione di 1080p. Non teme gli scatti notturni, grazie alla funzione dedicata. Peraltro, risulta particolarmente sicura grazie all’adozione di un protocollo crittografato con che si occupa di proteggere la vostra privacy, e che rende la casa ancor più smart e sicura.

Propone anche un audio bidirezionale: non solo consente di ascoltare ciò che accade all’interno delle mura domestiche, ma anche di inviare messaggi tramite l’altoparlante incorporato. Utile, ad esempio, quando non c’è nessuno in casa, per parlare al proprio animale domestico, facendogli compagnia anche da remoto.

Al suo interno è possibile inserire un supporto di memorizzato Micro SD , per poter memorizzare i video e riprodurli facilmente, avendoli sempre a disposizione. Per la sua installazione non è richiesto alcun complesso cablaggio, mentre il flusso video può essere comodamente controllato da smartphone.



La lente della camera ha un’apertura di F 2.0, da 1.35 millimetri, propone una gamma di visione, anche notturna, a 360 gradi, grazie ai diversi LED e supporta naturalmente la connessione WiFi 802.11B/G/N 2.4 Ghz.

All’interno del bundle di vendita, oltre al corpo macchina fotografica, anche un kit di accessori per il suo utilizzo, un adattatore per la presa da muro, un cavo per la ricarica e il kit di fissaggio a parete.

Al momento si trova al prezzo conveniente di 27,50 euro, direttamente da questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.