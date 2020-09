Xiaomi XIAOXUN XPHB003, la tavoletta grafica LCD per i più piccoli a meno di 35 € con coupon

Per i più piccoli, ma probabilmente anche per i più grandi, ecco la tavoletta grafica Xiaomi XIAOXUN XPHB003, con schermo LCD da 16 pollici. Al momento si acquista in offerta a meno di 35 euro, grazie al codice sconto XIAOXUNLCD16. Clicca qui per comprare.

La tavoletta grafica Xiaomi XPHB003 utilizza una batteria a bottone (CR2025), che consente di utilizzare la tavoletta stessa per circa 10.000 utilizzi, con possibilità di scrittura e riscrittura di circa 50.000 volte. Il pannello del tablet è uno schermo LCD flessibile, mentre il telaio è realizzato in ABS, sicuro per adulti e bambini, e anti caduta.

La tavoletta può essere utilizzata per prendere appunti, disegnare, per effettuare calcoli e anche per attività di ufficio. E’ adatto per bambini oltre 3 anni, ma anche per insegnanti, studenti e genitori.

La tavoletta grafica ha dimensioni di 352mm x 253,5mm, con dimensioni per il pannello di 326mm x 245mm, con un peso di circa 300 grammi. Nella confezione, oltre alla tavoletta grafica anche la penna per poterla utilizzare sin da subito.

Solitamente costa oltre 56 euro, ma al momento la si può acquistare a 34,39 euro grazie al codice sconto XIAOXUNLCD16 da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.