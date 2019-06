Xiaomi Yeelight 2 in 1, la lampada per friggere e schiaffeggiare le zanzare

Nuovo prodotto anti-zanzare dell’ecosistema Xiaomi: questa volta si tratta della Xiaomi Yeelight 2 in 1, un dispositivo che nasce per “friggere” le tanto odiate zanzare, ed anche per divertirsi un po’ prendendole a racchettate, il tutto ad un prezzo più che ragionevole.

La Xiaomi Yeelight appare infatti come un classica lampada che mette luce ultravioletta per attirare l’insetto verso di sé, dove ad attenderlo ci sarà il classico swatter elettrostatico. In pratica non appena la zanzare si avvicinerà alle “maglie” dello swatter, sarà immediatamente fulminata e arrostita dall’elettricità.

Diversamente da altre lampade che si limitano ad attirare ed intrappolare le zanzare, la Xiaomi Yeelight 2 in 1 le annienterà definitivamente abbrustolendole senza pietà.

Volete divertirvi? niente paura: lo swatter potrà essere estratto ed impugnato come una racchetta. Non vi resterà che inseguire l’odiato insetto e restituirgli il dispetto subito tante volte, prendendolo a racchettate. I risultato sarà lo stesso: zanzare fulminata e stecchita a colpi di racchetta elettrica.

La racchetta può funzionare per circa 3 o 4 ore una volta estratta dalla base, mentre la lampada complessivamente è alimentata via USB, utilizzabile praticamente ovunque; la modalità anti-zanzare si attiva automaticamente di notte e si spegne al mattino.

Xiaomi Yeelight 2 in 1 è in vendita online al prezzo di 35 euro cliccando su questo link diretto ma utilizzando il codice sconto YLTLYMWD potrete pagarla 33 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.