Xiaomi Yeelight Meteorite, la lampada smart a sospensione a 294 LED: solo 80 €

Di nuovo in offerta la Yeelight Metorite, conosciuta anche con la meno immediata sigla YLDL01YL, prodotto che gravita come sempre attorno all’ecosistema Xiaomi. Per chi non conoscesse il prodotto, si tratta di un’interessante ed elegante lampada a sospensione dotata di funzionalità smart.

La Metorite è in grado di dare un tocco di classe ed eleganza all’ambiente in cui viene installata, con l’aggiunta di funzionalità moderne ed avanzate. In sostanza è il il prodotto ideale per chi non vuole rinunciare né allo stile, né alle funzionalità più all’avanguardia.

Esteticamente si tratta di una striscia LED lunga ed affusolata con sistema di installazione a sospensione (nello specifico la sospensione va da 0.5 a 1.5 metri dal soffitto), un complemento d’arredo perfetto per illuminare un punto di una stanza al di sotto del quale è piazzato un tavolo o in cui è necessaria un’illuminazione un po’ più mirata, in base ovviamente alle necessità di ognuno.

Certificata IP50 (non sarà necessario ripulirla dagli insetti), la Yeelight Meteorite include un numero elevatissimo di LED, 294 LED per la precisione, che garantiscono un Color Rendering Index (CRI) fino a 95Ra, per colori intensi e precisi nella loro tonalità.

Con la Meteorite è possibile infatti scegliere di illuminare l’ambiente con luci di diversi colori, ed una temperatura che va dai 2700 ai 6500K.

Se vorrete una stanza illuminata di rosso, blu, verde, o luce bianca, non ci sarà problema, con autonomia di oltre 40.000 ore. Qui di seguito un’interessante galleria con diverse modalità di illuminazione illustrate.

Come accennato, la Yeelight Meteorite si connette via Wi-Fi all’apposita app Xiaomi (per Android e iOS) e può essere controllata comodamente dallo smartphone sfruttando diverse funzionalità, fra cui citiamo accensione ritardata, funzione di temporizzazione, accensione e spegnimento, e le già citate regolazione della luminosità e variazione della temperatura del colore.

Vale la pena sottolineare la compatibilità multipiattaforma smart, ovvero non solo Xiaomi ma anche Xiaoai, Speaker, Yeelight, Voice Assistant e i diffusi Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT e molte altre.

Se interessati, la Xiaomi Yeelight Meteorite è in vendita in offerta lampo online al prezzo di 83 euro circa, cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.