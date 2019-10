Xiaomi Yeelight YLCT01YL, la lampada Homekit da comodino per ricreare la giusta atmosfera

Yeelight è uno dei principali brand quando si tratta di luci intelligenti per la casa, e nella sua vasta line up c’è pure quella da comodino, per ricreare qualsiasi atmosfera desiderata. Attualmente in sconto si acquista a poco più di 50 euro. Ecco come è fatta e quali sono le sue caratteristiche.

Con una potenza di 5W offre una regolazione del colore WRGB, con un indice di resa cromatica Ra80. Si collega all’impianto domestico tramite connessione WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, e non necessità di alcun hub esterno per il corretto funzionamento. Al suo interno è dotato di modulo Bluetooth V4.2 BLE.

Tra le sue caratteristiche, naturalmente, quella di poter ricreare qualsiasi atmosfera desiderata, con luci bianche calde e fredde, ma anche grazie ai colori. Si tratta, infatti, di una lampada RGB, che si integra perfettamente con l’ecosistema Apple Homekit.

Oltre al controllo vocale, naturalmente, si può controllare anche dall’app Yeelight, disponibile gratis in App Store e Google Play. Il design di questa lampada da comodino è davvero originale, anche perché si illumina praticamente nella sua interezza, lasciando spenta soltanto la base d’appoggio. Oltre ai controlli tramite comandi vocali e app, c’è pure uno slider soft touch, che consente di regolare al meglio la temperatura di colore desiderata.

Funziona soprattutto come una luce notturna, in grado di offrire una temperatura di colore compresa tra 2700 e 6000K. La lampada ha un peso contenuto in appena 800 grammi, con dimensioni ideali per un comodino e una stanza di medie dimensioni, ossia 14,80 x 14,80 x 14,50 cm.

All’interno della confezione, oltre alla lampada, anche il manuale di utilizzo. Da notare, però, che la versione in vendita è quella con spina cinese, ragion per la quale dovrete attrezzarvi con un semplice adattatore da pochi euro, per poterla inserire in una presa europea.

Solitamente ha un prezzo di circa 78 euro, ma al momento si acquista a poco più di 50 euro in offerta lampo direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.