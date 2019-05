Xiaomi Yeelight YLXD01YL, in offerta la lampada smart compatibile con Alexa e Assistente Google

Offerta interessante sulla lampada plafoniera Xiaomi Yeelight YLXD01YL, un dispositivo smart che combina le prestazioni e le tecnologie di ultima generazione con un prezzo da non lasciarsi scappare.

Dalla forma tonda e stile minimale, la plafoniera è caratterizzata da una potenza totale di 28W erogata da 280 diversi LED, con lumen 1800LM e capacità di variare la temperatura del colore per una gamma da 2700 a 6500K, con un angolo di luce di 180° e una durata dei LED fino a 40.000 ore.

Facile da installare e con un diametro di 317 mm e un’altezza di 70mm, la caratteristica principe di questa Xiaomi Yeelight YLXD01YL è la sua propensione smart: grazie alla connettività WIFI è in grado di interagire con l’apposita app Yeelight, attraverso la quale sarà possibile controllare il dispositivo direttamente da smartphone, creando scenari automatizzati che hanno come limite solo la fantasia dell’utente.

Possiamo modificare intensità, tonalità e temperatura della luce, programmare accensione e spegnimento o anche strutturare automazioni dedicate: per esempio per chi possiede una Mi Band è possibile far spegnere la luce automaticamente nel momento in cui la smart band rileva che l’utente sta dormendo.

Inoltre la Xiaomi Yeelight YLXD01YL supporta anche i controlli vocali di Amazon Alexa e Google Home, ma anche le catene di comandi di Tasker, oltre ad essere compatibile anche con Domoticz, il tutto per espandere la possibilità di creare scenari differenti per ogni momento della giornata in cui è richiesta un’illuminazione differente.

Infine la Xiaomi Yeelight YLXD01YL include anche un comodo telecomando Bluetooth con cui è possibile controllare in maniera rapida e diretta le funzioni principali, per non dover sempre impugnare il proprio smartphone.

Xiaomi Yeelight YLXD01YL è in vendita a soli 53 Euro seguendo questo link diretto con spedizione rapida dai magazzini EU, priva di spese doganali. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del venditore.

