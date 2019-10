Xiaomi Yeelight YLYD11YL, luce notturna fotosensibile a soli 6,39 euro

La luce notturna Xiaomi Yeelight YLYD11YL può essere un’ottima compagna notturna: dotata di numerose funzionalità è ora in prevendita a soli 6,39 euro, in sconto del 43 per cento rispetto al prezzo di listino.

Si tratta di un’utile luce notturna che può essere posizionata strategicamente per illuminare alcune parti della propria casa in specifiche situazioni, o da utilizzare come luce di atmosfera in grado di fare compagnia a chi non apprezza la totale oscurità.

La luce notturna Xiaomi Yeelight YLYD11YL si collega alla presa elettrica tramite spina EU e perciò non ha bisogno di batterie per funzionare, evitando che possa così spegnersi proprio sul più bello per mancanza di energia.

Consuma solo 0.4 W e grazie al sensore di luminosità si attiva automaticamente quando cala l’oscurità. Infine il bilanciamento del bianco, impostato su 2500K, garantisce una luce calda che non andrà a interferire con l’eventuale ciclo del sonno creando un’atmosfera confortevole e piacevole.

La luce notturna Xiaomi Yeelight YLYD11YL costa solo 6,39 euro e può essere acquistata direttamente da questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.