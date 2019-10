Xiaomi youpin WalkingPad C1, il tapis roulant per camminate indoor

Arriva la seconda generazione di tapis roulant da passeggio di Xiaomi youpin: dopo l’A1, di cui potete leggere la recensione a questo link, ecco disponibile il WalkingPad C1, seconda versione del popolare strumento che consente a chiunque di poter camminare anche in casa, per tenersi in forma.

Le novità rispetto alla versione originale non sono moltissime ma senza dubbio sono interessanti: ora il tappeto automatico è più leggero, pesa solo 22 kg di peso, perdendone 6 rispetto alla versione precedente. Quindi più maneggevole a facile da trasportare, grazie alle sempre presenti ruote integrate.

Il peso massimo sopportato dal dispositivo è 110 kg mentre le sue dimensioni sono pari a 85.50 x 52.80 x 14.55 cm, per un ingombro totale di 0.45 metri quadrati; sempre pieghevole come il modello precedente, è l’accessorio perfetto per chi è alla ricerca di un tapis roulant discreto, da infilare comodamente sotto il letto quando non in uso.

Dotato ancora di tappetino antiscivolo a triplo strato, per il massimo comfort nella camminata, include sempre la doppia modalità di marcia, manuale o automatica, quest’ultima in grado di auto-regolare la velocità in base alla camminata dell’utente.

Ultima novità è il nuovo telecomando, questa volta con incluso un display digitale, sul quale verranno visualizzate tutte le informazioni essenziali di marcia. Forse una delle novità principali, considerando che il telecomando della A1 ne era sprovvisto.

WalkingPad C1 è in offerta al prezzo di soli 355 euro e si acquista cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.