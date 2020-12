XiaoVV V380, la telecamera di sicurezza per la casa in offerta lampo a 21,84 euro

Se avete bisogno di aumentare la sicurezza della vostra abitazione, potete installare una telecamera Smart spendendo appena 22 euro. Grazie alla XiaoVV V380 in promozione (nome in codice MVT3820G-Q8) su Gearbest infatti vi mettete in casa un versatile prodotto con una spesa davvero minima.

Sebbene il prezzo sia basso, la qualità della ripresa video non lo è affatto. Monta infatti una lente HD che offre una registrazione in Full HD a 1080p e grazie ad altoparlante e microfono incorporati, può funzionare anche da baby monitor o simili. Dallo smartphone collegato in WiFi alla stessa rete, tramite l’app abbinata si può cioè sfruttare il sistema per comunicare con chi si trova vicino alla camera, anche se ci si trova distanti centinaia di chilometri.

Questo rende perciò possibile sfruttare la telecamera tutti i giorni come soluzione per controllare il neonato che dorme, oppure se i bambini stanno studiando. In casi di emergenza invece entrano in gioco le funzioni di riconoscimento dei movimenti e l’allarme tramite notifica sullo smartphone. Se XiaoVV V380 rileva un movimento quando sappiamo che in casa non c’è nessuno, oltre a scoprirlo in tempo reale grazie alla notifica è possibile accedere all’app, controllare che effettivamente non sia un falso allarme e, se cen’è bisogno, riprodurre anche un suono di allarme in modo da spaventare un eventuale intruso.

Grazie alle 6 lampade a infrarossi questa telecamera è in grado di offrire una visione chiara anche al buio e senza il bisogno di avere una luce accesa. L’app può essere usata da tutta la famiglia, anche contemporaneamente, in quanto supporta l’accesso multiutente. Inoltre le registrazioni video finiscono su una microSD (supportata massimo nel taglio da 64 GB) in modo da avere una copia fisica.

L’inquadratura può essere regolata manualmente a distanza direttamente dallo smartphone. Il sistema permette di ruotare la telecamera di 355 gradi sull’asse delle ascisse e di 60 su quello delle ordinate, offrendo praticamente una panoramica di trecentosessanta gradi. L’installazione software è davvero rapidissima (basta collegarla alla rete elettrica, installare l’app ed effettuare l’abbinamento scansionando un QR Code) e anche quella fisica non è poi così complicata, visto che la telecamera si può anche semplicemente poggiare su una superficie piana.

In confezione, oltre alla telecamera, al cavo di alimentazione e al manuale di istruzioni, c’è anche una piastra e due tasselli per il montaggio a parete, consentendo eventualmente di posizionarla in verticale sul muro oppure a testa in giù sul soffitto. XiaoVV V380 è anche molto piccola: misura soltanto 11 centimetri in altezza mentre la base ha un diametro di 8 centimetri.

Se la volete comprare, come dicevamo al momento è in offerta lampo su Gearbest, con uno sconto pari al 32%: anziché 32 euro la pagate soltanto 21,84 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.