Y2 Plus, sembra una Xiaomi Mi Band 2 ma costa solo 8 euro

La smartband Y2 Plus si ispira chiaramente ai bracciali intelligenti di Xiaomi, in particolare alla Mi Band 2, ma in questo caso è il prezzo di poco superiore agli 8 euro a rappresentare il valore aggiunto.

Ispirata come dicevamo al secondo modello della smartband di Xiaomi, la Y2 Plus è dotata di uno schermo OLED da 0.87 pollici, con un pulsante touch sul fondo attraverso cui vengono impartiti i comandi.

Il dispositivo è certificato impermeabile per lo standard IP67 ed include sul fondo un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca, per poter monitorare il battito del cuore qualora lo si desideri.

Include tutte le funzionalità tipiche delle smartband, fra cui il podometro, la segnalazione di allarmi e notifiche e il monitoraggio del sonno durante la notte, il tutto gestibile attraverso l’applicazione abbinata, compatibile con iOS ed Android.

Include una batteria integrata da 60 mAh che garantisce un’autonomia massima pari a circa 25 giorni e che si ricarica in circa 90 minuti.

Per chi è alla ricerca di una buona alternativa ancor più economica alle popolari smartband di Xiaomi, la Y2 Plus potrebbe essere la scelta perfetta: è al momento in offerta ad un prezzo di poco superiore agli 8 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte.