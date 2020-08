Yeelight 1SE, 13 € per la lampadina smart compatibile con ecosistema Xiaomi e assistenti vocali

Se volete controllare le luci di casa dallo smartphone non dovete perdervi la nuova offerta per la Yeelight 1SE, una lampadina smart LED perfettamente compatibile con l’ecosistema Xiaomi in sconto a soli 13 euro.

Si tratta della nuova generazione della popolare lampadina Smart con attacco universale E27, compatibile quindi con la gran parte dei portalampada in commercio.

La novità principale rispetto al modello precedente è il supporto nativo agli assistenti vocali, Amazon Alexa, Google Assitant e Samsung SmartThings, che consente di interagire direttamente con la lampada attraverso i comandi vocali.

Questa funzionalità di ascolto audio consente anche di sfruttare la modalità Sync Light, che permette di sincronizzare le luci con la musica in diffusione, per ottenere un effetto creativo.

Yeelight 1SE è di tipo LED e offre 16 milioni di colori RGB selezionabili direttamente dallo smartphone, per avere così sia una luce bianca classica con tonalità calde o fredde (da 1700K a 6500K), sia per creare una particolare atmosfera la sera o durante una festa. Disponibili anche altre funzioni sempre gestibili via app, come l’accensione programmata o il timer per lo spegnimento.

Yeelight 1SE si controlla tramite WiFi con smartphone e tablet attraverso l’apposita app e può integrarsi nativamente con l’ecosistema smart dei dispositivi Xiaomi; il produttore assicura fino a 25 mila ore di funzionamento con un uso comune. Ha una potenza di uscita di 6W e offre un flusso luminoso di 650 lumen.

La Yeelight 1SE al momento è in sconto a soli 13 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.