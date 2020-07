Yeelight Meteorite al prezzo più basso di sempre la lampada a sospensione con doppia luce LED: solo 70 €

Per una casa smart e di design importantissima è l’illuminazione. Oggi in offerta, al prezzo più basso di sempre, la Yeelight Metorite, conosciuta anche con la meno immediata sigla YLDL01YL. Si tratta di una lampada a sospensione con doppio LED: sopra colorato, sotto a luce bianca dimmerabile e con tonalità fredde e calde. Solo 70 euro grazie al coupon sconto che vi segnaliamo in calce.

La Metorite è in grado di dare un tocco di classe ed eleganza all’ambiente in cui viene installata, con l’aggiunta di funzionalità moderne ed avanzate. In sostanza è il il prodotto ideale per chi non vuole rinunciare né allo stile, né alle funzionalità più all’avanguardia.

Esteticamente si propone come una striscia LED di forma lunga ed affusolata con sistema di installazione a sospensione. Ideale per la cucina, da far discendere sopra un tavolo, o adatta anche ai corridoi, che solitamente sono più stretti e lunghi.

Propone ben 294 LED e offre diverse tipologie di utilizzo. I LED sulla parte alta, infatti, sono colorati, e possono essere gestiti autonomamente rispetto a quelli posti sulla parte bassa, che invece faranno luce bianca, calda o fredda a seconda delle necessità.

Certificata IP50 (non sarà necessario ripulirla dagli insetti), la Yeelight Meteorite include un numero elevatissimo di LED, 294 LED per la precisione, che garantiscono un Color Rendering Index (CRI) fino a 95Ra, per colori intensi e precisi nella loro tonalità. Con la Meteorite è possibile infatti scegliere di illuminare l’ambiente con luci di diversi colori, ed una temperatura che va dai 2700 ai 6500K.

I LED garantiscono oltre 40.000 ore, e accendendo solo quelli della parte superiore, consentono di conferire alla stanza l’atmosfera che più vi aggrada. Naturalmente, si connette al WiFi di casa e può essere controllata, anche da remoto, via smartphone, semplicemente installando l’app Yeelight, disponibile gratis su iOS e Android.

Non manca poi il controllo vocale tramite Google Assistente e Alexa, così come non mancano numerose possibilità di controllo via smartphone, tra cui accensione ritardata, funzione di temporizzazione, accensione e spegnimento, e le già citate regolazione della luminosità e variazione della temperatura del colore.

Se interessati, la Xiaomi Yeelight Meteorite è in vendita in offerta lampo online al prezzo di 70 euro circa, grazie al codice sconto GBYEEDINNER. Clicca qui per acquistarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.