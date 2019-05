Da Yiroka ecco il campanello wireless auto-alimentato che non ha bisogno di batteria

Se siete alla ricerca di un nuovo campanello per la vostra casa, potrebbe essere interessante considerare l’Yiroka M – 658, un campanello auto-alimentato che non ha necessità di sfruttare le batterie e può funzionare anche nelle case più grandi.

L’installazione è molto semplice: basta inserire il ricevitore in una presa elettrica a muro ed installare entro 150 metri (che diventano 40 con mura di mezzo) il pulsante per l’attivazione del campanello.

Ed il gioco è fatto: il pulsante non necessita di batterie o di elettricità, sfruttando un sistema di alimentazione a pressione in grado di inviare un segnale wireless alla base di ricezione, quest’ultima collegata alla presa di corrente.

Il ricevitore emetterà un segnale luminoso ed un segnale acustico, che potrà essere scelto fra 58 diverse suonerie; sarà possibile scegliere anche il volume, con un range che va dai 50 agli 80 db di potenza.

Nessun cavo, nessuna batteria da sostituire o ricaricare, nessun difficoltà di installazione: l’Yiroka M – 658 è il campanello perfetto per chi è alla ricerca di un’alternativa moderna al vecchio campanelli di casa o per chi ne vorrebbe installare uno nuovo ad un prezzo molto contenuto.

L’Yiroka M – 658 è in vendita in offerta lancio a soli 15 euro circa cliccando questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.