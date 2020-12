YM-C15, il tappetino mouse da gaming con caricatore wireless per smartphone

Ricaricare lo smartphone senza fili e giocare al computer: due cose completamente diverse ma che si possono fare contemporaneamente e con un’unica soluzione se si acquista YM-C15. Per altro, chi lo compra adesso risparmia anche: è in offerta lampo con uno sconto pari al 64%.

YM-C15 è in breve una soluzione salva-spazio per ricaricare uno smartphone tramite tecnologia wireless e al contempo disporre di un ottimo tappetino XXL per il gaming. In questo modo oltre a risparmiare un po’ di spazio sulla scrivania che verrebbe occupato da un caricatore wireless separato, si può usare un solo cavo per alimentare sia il tappetino (il perché, ci arriviamo tra un attimo) che la piastra di ricarica a induzione.

Innanzitutto, perché un tappetino da mouse per gaming? Quello tradizionale non va bene? Va data una risposta a questa domanda per giustificare l’esistenza di un accessorio di questo tipo. Principalmente, un tappetino da gaming si distingue per le dimensioni. Le misure più diffuse sono tre: 25 x 21 centimetri, 36 x 30 centimetri oppure, i più grandi, intorno ai 93 x 30 centimetri. L’idea generale è che, più sono grandi, più c’è spazio per eseguire i movimenti senza intoppi. In alcuni videogiochi, più di altri, un movimento del mouse interrotto può portare ad una partita persa e poter disporre di un’ampia superficie consente anche di “allungare” la corsa del puntatore, in modo da poter disporre di una maggiore precisione nei movimenti corti.

Il tappetino in questione, a giudicare dalle immagini, presenta una superficie in tessuto che dovrebbe offire una migliore scorrevolezza di qualsiasi tipologia di mouse, da quelli laser agli ottici. Il fondo invece, è scritto nella scheda tecnica, è realizzato in silicone, in modo da offrire un’ottima aderenza quando lo si posiziona sul piano di lavoro.

Poi, trattandosi di un tappetino da gaming, è anche incorniciato da una striscia luminosa che ne rende visibile il perimetro anche quando si gioca al buio e, al contempo, lo rende anche più attraente durante le partite. Non è chiaro se si può selezionare il colore o se, come si apprende dalle fotografie, produce semplicemente una luce multicolore (fissa o con qualche effetto intermittente, non lo sappiamo).

Per finire, e qui arriviamo al perché YM-C15 e non un altro, sul lato sinistro è incorporata una piastra di ricarica a induzione, dove si può semplicemente appoggiare uno smartphone compatibile con la ricarica wireless per ricaricarne la batteria interna. La potenza è di 10 W, quindi può ricaricare tutti i dispositivi che supportano la ricarica tradizionale a 7.5 W. L’alimentazione di tutto il sistema avviene tramite la spina USB del cavetto incorporato.

Se siete interessati all’acquisto, il momento giusto per comprarlo è adesso: anziché pagarlo più di 50 euro, ve lo portate a casa per soli 19,45 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.