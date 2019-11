Zeblaze Crystal 3 sembra Apple Watch ma costa quanto un terzo del solo cinturino

Con 49 euro comprate il solo cinturino in silicone di Apple Watch, ma con soli 14,99 euro vi comprate il sosia Android dello smartwatch di Apple completo di tutto.

A questo prezzo folle vi portate infatti a casa Zeblaze Crystal 3, uno smartwatch che imita quello della Mela sia nel design della cassa che nella forma e nella struttura del suo cinturino in silicone.

Dentro il cuore come dicevamo è tutto Android, proposto in versione 4.4 ma è chiaramente compatibile anche con iPhone (da iOS 8.0 in su) in tutte le sue funzioni. Tra queste c’è il monitoraggio dell’attività fisica, dal numero di passi giornaliero ai chilometri percorsi e tutto il resto, compreso il monitoraggio della frequenza cardiaca grazie all’apposito sensore.

Oltre che di giorno è utile e utilizzabile anche di notte grazie alla modalità di riconoscimento automatico del sonno, di cui ne tiene traccia mostrando poi un’analisi del ritmo sonno-veglia e quant’altro, compresa la funzione di sveglia silenziosa per evitare di disturbare chi ci dorme vicino con una sveglia tradizionale.

Tra le sue peculiarità c’è la presenza di una spina USB nascosta nel cinturino che consente così di ricaricarne la batteria senza dover utilizzare cavi o dock particolari: basta togliere il cinturino e infilare la spina in una qualsiasi presa USB, da quella dell’alimentatore del telefono alla porta del computer o di un televisore.

A proposito di batteria, Zeblaze Crystal 3 promette un’autonomia di ben sette giorni in Standby con una sola ricarica. E poi è leggerissimo: pesa solo 27 grammi nonostante sia certificato IP67, quindi tranquillamente capace di resistere a sudore, pioggia e brevi immersioni in acqua, a patto che non pigiate i pulsanti quando è immerso.

Chiaramente potete anche scegliere il quadrante o intercambiarlo con gli altri pre-installati. Lo schermo sul quale vengono mostrati è da 1.3” con risoluzione HD. Insomma è uno smartwatch come tanti altri ma il punto di forza è che oltre ad essere simile ad Apple Watch nel design, costa anche pochissimo.

Al momento infatti lo trovate in vendita su Ebay per soli 14,99 euro spedizione compresa. Lo vende boyoth che gode di più di 33mila vendite portate a termine e con una risposta positiva da parte del 99,1% dei clienti. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.