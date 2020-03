ZenFone Max M1, smartphone super-tascabile a soli 77 euro

Le più recenti tecnologie racchiuse in uno smartphone ben costruito, altamente tascabile e normalmente venduto per poco più di 100 euro. E’ questa la frase che descrive meglio lo ZenFone Max M1 che, grazie all’offerta lampo attualmente in corso, si compra per soli 76,76 euro.

Partiamo innanzitutto dalla maneggevolezza, perché è una di quelle caratteristiche che ormai si fatica a trovare in altri telefoni. Gli smartphone sono ogni anno più grandi: la stessa Apple, che fino a qualche anno fa era tra i pochi a produrre telefoni ancora abbastanza maneggevoli, si è lasciata trascinare dalle tendenze: iPhone 8 è infatti l’ultimo degli iPhone più maneggevoli della storia di questo telefono.

Ora però c’è ZenFone Max M1, un’alternativa Android sovrapponibile per dimensioni ad iPhone 8 o in generale ad un telefono con schermo da 5” che però, complici cornici più strette e sottili, riesce ad includere un più ampio display da 5,5”.

Questo telefono, spesso appena 8.7 millimetri, monta una corposa batteria da 4.000 mAh che, grazie alle più recenti tecnologie, è in grado di offrire ricarica ultra-veloce e alte prestazioni. Nello specifico una carica completa può essere usata per 36 ore di telefonate no-stop, oppure per 16 ore di riproduzione video, o ancora 23 ore di navigazione web sotto WiFi.

Complessivamente, se lasciato in Standby con connessione 4G attiva, potrebbe restare acceso per 41 giorni di fila: con questo in mente basti pensare che al 10% di energia residua, le ore di Standby sono 108 (più di 4 giorni consecutivi). Come dicevamo c’è poi la ricarica veloce che permette di usare il dispositivo per una telefonata di 4,5 ore con una ricarica di appena 15 minuti.

Altre caratteristiche degne di nota di ZenFone Max M1 sono la scocca in metallo, la ZenUI su Android Oreo appositamente progettata per questo dispositivo e poi chiaramente le ultime tecnologie dal punto di vista della sicurezza: sensore per la scansione delle impronte che sblocca il telefono in 0,3 secondi, riconoscimento del volto e notifiche nascoste se si guarda lo schermo senza prima sbloccarlo.

Ah, è ottimo anche per la fotografia da smartphone: ha un sensore da 13 MP con sistema AF capace di mettere a fuoco il punto selezionato in appena 0,03 secondi. Per il resto delle caratteristiche tecniche vi invitiamo a sfogliare la scheda prodotto: concludiamo segnalandovi che appunto, in queste ore, si può comprare in offerta lampo su GearBest. Anziché 110 euro lo comprate con uno sconto del 30%, pagandolo cioè soltanto 76,76 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.