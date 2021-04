Zhiyun Crane M2, gimbal stabilizzatore entry-level in sconto con coupon

Smartphone e fotocamere di recente generazione stabilizzano già in parte le riprese video, ma per farlo con qualità cinematografica serve un gimbal. Tra i migliori entry-level c’è Zhiyun Crane M2 che, grazie ad un codice, al momento si compra in sconto online a 160,36 euro.

Questo accessorio è tra i migliori del suo genere perché non costa eccessivamente anche quando è venduto a prezzo pieno (costava intorno ai 290 euro al lancio ma da tempo con le offerte generalmente scende a 200, euro più euro meno) ma è costruito in maniera egregia ed offre una serie di funzionalità che ne rendono l’uso particolarmente agevole.

Ad esempio utilizza una piastra per l’aggancio e lo sgancio rapido della fotocamera, il che significa che quando si vuole registrare un video si aggancia al braccetto in un attimo e se si vuole poi scattare una foto al volo, si toglie il gimbal in un click e si riprende in mano.

E’ particolarmente comodo anche il sistema con cui si bilanciano i pesi perché la slitta è millimetrata. Perciò si può usare con smartphone, fotocamere, action cam e tutti gli altri dispositivi compatibili senza dover cercare ogni volta il bilanciamento giusto: lo si fa una volta sola, magari a casa, con calma e in un ambiente controllato, e ci si appuntano su un pezzo di carta le varie posizioni dei pesi in base al modello in modo da ritrovare le posizioni in un lampo al momento dell’uso.

Zhiyun Crane M2 incorpora poi un joystick sul manico per controllare tutti i movimenti in maniera fluida e si può collegare agli smartphone e alle fotocamere tramite Bluetooth 4.2 o WiFi a 2.4 GHz in modo da poter gestire le funzioni principali, come ad esempio l’avvio e l’arresto di una ripresa, direttamente tramite il pulsante sulla maniglia.

Sul fondo è presente un attacco a vite da 1/4″ che si può usare per agganciare il mini-treppiede incluso in dotazione oppure per fissare il gimbal ad un qualsiasi altro treppiede o monopiede in commercio. La batteria si ricarica collegando il cavetto alla presa USB-C e si può usare anche una powerbank, molto utile per ricaricarlo in viaggio.

In confezione oltre al mini-treppiede e al cavetto per la ricarica trovate anche la piastra per l’aggancio e lo sgancio rapido delle fotocamere, la morsa per fissare uno smartphone, un laccio da polso e una custodia rigida per il trasporto in sicurezza. A proposito: il peso è di 500 grammi e da chiuso misura 26 centimetri.

Con un pannello di controllo facile da usare anche per i principianti, il controllo wireless della fotocamera via Wi-Fi e Bluetooth, un’autonomia della batteria di 7 ore per un’intera giornata di lavoro e un intuitivo display OLED, Zhiyun Crane M2 rappresenta una piccola rivoluzione per i videomaker in erba. Se volete comprarlo, potete sfruttare lo sconto attivabile online inserendo il codice N6418C53A3112000 nel carrello: anziché 270,52 euro ottenete circa il 40% di sconto, pagandolo 160,36 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.