Zhiyun Smooth X, asta selfie motorizzata in sconto con codice a 46,59 euro

Volete un’asta selfie di categoria “Pro”? Allora comprate Zhiyun Smooth X su Gearbest perché al momento, oltre allo sconto del 40%, si riesce a ridurre il prezzo inserendo un codice speciale e pagarla così 46,59 euro, che è quasi la metà del prezzo di listino.

Ai vantaggi delle aste per selfie più tradizionali, questa soluzione aggiunge quelli di un sistema motorizzato che offre un controllo della ripresa maggiore (e migliore). In pratica, una volta agganciato lo smartphone alla morsa, oltre a poterlo distanziare allungando l’asta telescopia (fino ad un massimo di 26 centimetri) si può cambiare l’orientamento, da orizzontale a verticale (e viceversa) con la semplice pressione del tasto “M”. Questo permette di adeguare gli scatti fotografici e le riprese video, comprese quelle in diretta streaming, in base all’app di destinazione e al taglio che si vuole dare alla scena.

Come il modello XS, che abbiamo recensito lo scorso novembre, è dotato di una sorta di stabilizzazione sui due assi che consente sostanzialmente di mantenere la ripresa sempre allineata all’orizzonte. E’ molto comoda per le foto e certamente aiuta anche per i video statici, sebbene non è nulla di paragonabile ai sistemi di stabilizzazione a cinque assi, capaci di assorbire anche le vibrazioni durante le riprese in movimento. Se volete qualcosa del genere, spostate l’attenzione ad un gimbal vero e proprio.

Questa, come dicevamo, è un’asta selfie motorizzata, che beneficia di notevoli vantaggi soprattutto se la si usa con l’applicazione abbinata “ZY Cami”. Funziona infatti con le app di fotocamere native di iPhone e Android, ma con quella progettata da Zhiyun è possibile accedere ad esempio al controllo tramite gesti, per scattare una fotografia eseguendo il gesto di vittoria con le due dita a “v”, oppure salutando la fotocamera per far partire un video.

Questa applicazione ha anche la funzione di tracking del soggetto, il che vuol dire che una volta selezionato il soggetto da mantenere al centro dell’inquadratura, il sistema motorizzato sposterà il telefono per inseguirlo durante i movimenti. Include anche alcune funzioni per registrare facilmente video in slowmotion, time lapse e fotografie panoramiche agganciandolo ad un treppiede attraverso la filettatura alla base del manico. Dall’app è anche possibile effettuare tagli e montaggi video.

Incorpora una batteria da 1.000 mAh che promette fino a 5,5 ore di autonomia con una sola carica e si ricarica completamente in due ore collegando un alimentatore alla presa USB-C. Si collega al telefono tramite Bluetooth 5.0, pesa 246 grammi e da chiuso è lungo appena 14,5 centimetri (gli altri due lati misurano 6,6 x 6,5 centimetri), quindi è anche sufficientemente tascabile.

Come dicevamo, Zhiyun Smooth X al momento è in offerta su Gearbest. Qui, normalmente viene venduto a 86,30 euro ma con l’offerta lampo attuale si risparmia il 40% pagandolo 51,78 euro. Tuttavia se si inserisce il codice Z6418B5CCF912000 lo si andrà a pagare 46,59 euro, ovvero quasi la metà del prezzo originario. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.