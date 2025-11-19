Zigbee 4.0 con Suzi potenzia la casa smart ed è pronto per le grandi installazioni

Con la versione 4.0 lo standard wireless Zigbee per la casa smart e la domotica migliora su ogni fronte e diventa grande: infatti, oltre a potenziare portata, affidabilità, sicurezza e autonomia per i dispositivi della casa connessa, ora include tecnologie e funzioni che lo rendono pronto per le installazioni commerciali e industriali.

Zigbee 4.0 e Suzi

La rete mesh Zigbee amplia portata e applicazioni con il nuovo marchio Suzi e certificazione omonima in arrivo nella prima metà del 2026. Grazie al supporto delle frequenze sub-GHz di 800 MHz in Europa e 900 MHz in USA con Zigbee 4.0 e Suzi sarà possibile connettere e controllare dispositivi smart home anche esterni e lontani dall’abitazione.

Oltre a coprire gli spazi abitativi esterni senza richiedere hardware aggiuntivo, la rete mesh di Suzi permetterà anche di controllare installazioni su scala più ampia, da interi edifici fino alle città.

Le frequenze sub-GHz soffrono meno gli ostacoli, come le pareti spesse, assicurano portata più estesa e consumi energetici ridotti. L’altro vantaggio è che sono meno soggette alle interferenze, visto che la banda dei 2,4 GHz è già affollata non solo da gran parte dei dispositivi Zigbee installati nel mondo, ma anche dal Wi-Fi e dal Bluetooth.

Migliora tutto

Per Zigbee 4.0 la Connectivity Standards Alliance sfodera un lungo elenco di novità e miglioramenti. Qui di seguito riportiamo le principali:

Semplifica il processo di certificazione e scambio delle informazioni tra dispositivi Zigbee e quelli Zigbee Smart Energy.

Prevede aggiornamenti di sicurezza completi e proattivi in linea con gli standard in evoluzione, meccanismi aggiuntivi di crittografia e protezione della rete

Migliorano l’autenticazione dei dispositivi, la convalida dei messaggi e le comunicazioni, le prestazioni complessive e la resilienza della rete e altro ancora. Si può risparmiare batteria limitando le comunicazioni tra dispositivi in orari prestabiliti, quando possibile.

Zigbee Direct

Finora rimasto una funzione opzionale, Zigbee Direct entra a far parte integrante del nuovo standard. Questa tecnologia permette agli utenti di collegare, controllare e aggiungere dispositivi Zigbee nelle vicinanze tramite la connessione Bluetooth Low Energy direttamente dallo smartphone, senza la necessità di dover utilizzare un hub.