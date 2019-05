ZIYOUJIGUANG T18, bicicletta elettrica pieghevole in offerta a 346,50 euro

E’ in sconto a 346,50 euro ZIYOUJIGUANG T18, una bicicletta elettrica pieghevole che promette fino a 50 km di autonomia con una sola carica. Si tratta di un ottimo prezzo per un veicolo motorizzato dalle dimensioni davvero contenute specialmente quando la si ripiega (circa 115 x 53 x 73 centimetri) in quanto ciò consente di adagiarla tranquillamente all’interno di un vano bagagli, anche della più piccola delle auto.

ZIYOUJIGUANG T18 offre diverse modalità di marcia: completamente elettrica, assistita e manuale, così da non rimanere per strada anche quando la batteria è completamente esaurita. Utilizza una batteria da 6 Ah che offre fino a 50 km di distanza in modalità completamente elettrica. Ha pneumatici in gomma da 12 pollici con struttura antiscivolo, effetto antiurto, così da godere di un’esperienza di guida confortevole anche su strade accidentata.

La ruota monta un freno a disco su entrambi i pneumatici per una frenata ancor più sicura, mentre all’interno del telaio trova spazio un motore da 250 W, che riesce a sviluppare una velocità massima di 25 km/h, così da riuscire a superare anche salite con pendenza di 30 gradi. Il telaio è in lega di alluminio 6061 e, sebbene si tratti di una bicicletta davvero leggera, riesce tranquillamente a trasportare persone fino a 120 Kg.

Solitamente ha un costo che supera i 400 euro, ma al momento su GearBest è possibile acquistarla a circa 346,50 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.