Zynga allarga il suo impero Hyper-Casual Gaming con l’acquisto di Rollic

Zynga, azienda specializzata nel settore dell’intrattenimento interattivo, e Rollic, società con sede generale ad Istanbul impegnata nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi per dispositivi mobili con un portafoglio di popolari giochi iper-casual che sono stati scaricati più di 365 milioni di volte, han

no annunciato il perfezionamento della transazione mediante cui Zynga ha acquisito l’80% di Rollic a un prezzo d’acquisto complessivo, comprendente adeguamenti del capitale circolante, pari ad approssimativamente 180 milioni di dollari in contanti. Nel corso dei prossimi tre anni Zynga acquisirà il restante 20% mediante pagamenti rateali identici basati sul raggiungimento di obiettivi di redditività e ricavi lordi prestabiliti.

L’acquisizione di Rollic segna l’ingresso di Zynga nel mercato in rapida crescita dei giochi iper-casuall per iOS e Android permettendo di avere team e competenze con una rete ragguardevole di sviluppatori esterni.

Rollic continuerà a essere diretta dal fondatore e amministratore delegato Burak Vardal e dall’attuale squadra dirigenziale. Inoltre l’azienda intende mantenere la propria sede centrale a Istanbul, Turchia.

Fondata nel dicembre del 2018 da Burak Vardal, Deniz Basaran e Mehmet Can Yavuz, Rollic è uno sviluppatore ed editore di giochi iper-casual con sede generale ad Istanbul (Turchia) Otto dei giochi di Rollic si sono classificati al primo e al secondo posto nella classifica dei giochi gratuiti più scaricati dall’App Store negli Stati Uniti, mentre i suoi titoli più recenti, Go Knots 3D e Tangle Master 3D, erano i due giochi più scaricati dall’App Store negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2020.

Zynga è nota per ranchise quali CSR Racing, Empires & Puzzles, Merge Dragons!, Merge Magic!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends e Zynga Poker. Fondata nel 2007, la sede generale della società è ubicata a San Francisco, con sedi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia.