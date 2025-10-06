12 BONE, ombrello smart rinforzato a prezzo stracciato

L’ombrello pieghevole 12 BONE attualmente in sconto è utile sempre: sia quando piove che quando c’è il Sole. E tra quelli in commercio, è tra i migliori anche dal punto di vista della robustezza.

A sostenere il tessuto c’è infatti una struttura a 12 raggi (da qui il nome) con doppie stecche che promettono una maggiore resistenza rispetto ai modelli tradizionali con aste singole, rendendolo adatto anche a giornate ventose, in cui altri ombrelli rischiano di rovesciarsi facilmente. Inoltre il tessuto è in nylon 190T, un materiale noto per la sua durabilità e per l’asciugatura rapida.

Presenta poi un diametro di 106 cm da aperto ma nonostante questo rimane estremamente maneggevole: una volta chiuso infatti misura soltanto 32 cm, il che lo rende facile da riporre in una borsa o in uno zaino.

Schiacciando il pulsante sul manico si apre e si estende completamente in appena un secondo, e come dicevamo non è pensato soltanto per ripararsi dalla pioggia ma offre anche una buona protezione dai raggi solari con una schermatura certificata UPF30+.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €. È disponibile in varie tonalità.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.