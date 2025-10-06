Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » 12 BONE, ombrello smart rinforzato a prezzo stracciato
OfferteOfferte Hardware e Mondo Tech

12 BONE, ombrello smart rinforzato a prezzo stracciato

Di Pubblicità
12 BONE, ombrello smart rinforzato a prezzo stracciato - macitynet.it

L’ombrello pieghevole 12 BONE attualmente in sconto è utile sempre: sia quando piove che quando c’è il Sole. E tra quelli in commercio, è tra i migliori anche dal punto di vista della robustezza.

A sostenere il tessuto c’è infatti una struttura a 12 raggi (da qui il nome) con doppie stecche che promettono una maggiore resistenza rispetto ai modelli tradizionali con aste singole, rendendolo adatto anche a giornate ventose, in cui altri ombrelli rischiano di rovesciarsi facilmente. Inoltre il tessuto è in nylon 190T, un materiale noto per la sua durabilità e per l’asciugatura rapida.

Presenta poi un diametro di 106 cm da aperto ma nonostante questo rimane estremamente maneggevole: una volta chiuso infatti misura soltanto 32 cm, il che lo rende facile da riporre in una borsa o in uno zaino.

12 BONE, ombrello smart rinforzato a prezzo stracciato - macitynet.it

Schiacciando il pulsante sul manico si apre e si estende completamente in appena un secondo, e come dicevamo non è pensato soltanto per ripararsi dalla pioggia ma offre anche una buona protezione dai raggi solari con una schermatura certificata UPF30+.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €. È disponibile in varie tonalità.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

12 BONE, ombrello smart rinforzato a prezzo stracciato - macitynet.it

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte in anticipo

Offerte Amazon in anticipo

Articolo precedente
Bancomat, basta stampare la ricevuta dopo il pagamento e parte la truffa: colpite anche le città italiane

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.