Festa Prime, SwitchBot, la domotica intelligente e accessibile per ogni casa in offerta

Alla Festa delle offerte Prime partecipa anche SwitchBot, una delle realtà più dinamiche nel panorama della smart home: un marchio che ha saputo rendere la domotica davvero alla portata di tutti, combinando semplicità d’uso, compatibilità e design funzionale. Il cuore del suo ecosistema è rappresentato dagli Hub Mini, Hub 2 e Hub 3, dispositivi che connettono tutti gli accessori tra loro e permettono di integrarli con Apple HomeKit, Matter, Alexa, Google Home e IFTTT.
Con questi hub, tanti dei prodotti SwitchBot diventano parte di un sistema intelligente, in grado di automatizzare luci, temperatura, sicurezza e molto altro, rendendo la casa più confortevole, efficiente e sicura.
L’approccio di SwitchBot si distingue per l’attenzione alla retrocompatibilità: potete iniziare con un singolo accessorio, come un interruttore smart, e ampliare gradualmente l’ecosistema fino a coprire ogni aspetto della vita domestica. Grazie al controllo tramite app e ai comandi vocali, la gestione quotidiana diventa più semplice, intuitiva e personalizzabile.
- 1 Automazione e sicurezza: controllo e protezione intelligenti
- 2 Termometri, igrometri e stazioni meteo: il comfort è nei dettagli
- 3 Hub Matter con IR, termometro e igrometro: il cervello della casa
- 4 La gamma Illuminazione SwitchBot Matter
- 5 Dispositivi per la pulizia e la qualità dell’aria
- 6 Smart Lock sicurezza e praticità
- 7 Wallet Finder
Automazione e sicurezza: controllo e protezione intelligenti
Nel cuore dell’offerta SwitchBot ci sono i dispositivi pensati per l’automazione e la sicurezza della casa. Gli interruttori robot intelligenti (in bianco o nero) sono tra i prodotti più iconici: basta applicarli a un pulsante esistente per trasformarlo in un comando smart, controllabile via app o con timer automatici.
A questi si affiancano le telecamere di sicurezza wireless 2K e le pan/tilt 3K Super HD, che garantiscono monitoraggio continuo, visione notturna a colori e rilevamento AI del movimento.
Completano la gamma il sensore d’acqua WiFi, il sensore di movimento e porta, e la sirena di sicurezza personale da 130 dB, per una protezione a 360 gradi. E per chi desidera automatizzare anche tende, garage o dispositivi IR, gli apri tende Curtain 3, l’apriporta garage Matter e il telecomando universale Hub Mini rappresentano soluzioni versatili e potenti.
Termometri, igrometri e stazioni meteo: il comfort è nei dettagli
Una casa intelligente è anche una casa consapevole del proprio microclima. La linea SwitchBot dedicata al monitoraggio ambientale include termometri e igrometri Bluetooth, stazioni meteo e sensori professionali con memorizzazione dati e notifiche smart.
I valori di temperatura, umidità e punto di rugiada sono consultabili in tempo reale tramite app, e possono dialogare con gli altri dispositivi per attivare automaticamente un umidificatore o regolare la climatizzazione.
Hub Matter con IR, termometro e igrometro: il cervello della casa
Gli Hub Mini e Hub 2 sono il fulcro dell’ecosistema SwitchBot. Non solo collegano i dispositivi WiFi, Bluetooth e IR, ma offrono anche sensori integrati di temperatura e umidità, fungendo da ponte verso gli assistenti vocali e la piattaforma Matter.
Con essi, anche i dispositivi tradizionali — come TV, condizionatori o ventilatori — diventano parte della smart home, controllabili con un semplice comando vocale.
La gamma Illuminazione SwitchBot Matter
Switchbot Offre lampade da terra e strisce LED RGBIC che permettono di creare scenari luminosi personalizzati, sincronizzati con musica e routine giornaliere.
Dispositivi per la pulizia e la qualità dell’aria
Swithbot propone il robot aspirapolvere S20, il purificatore d’aria HEPA e l’umidificatore evaporativo, tutti gestibili via app e compatibili con Matter.
Smart Lock sicurezza e praticità
Infine, per la gestione degli ingressi, la linea Smart Lock Ultra e Pro introduce il riconoscimento facciale 3D, l’accesso tramite impronta o tastierino touch e la compatibilità con Matter.
Wallet Finder
E per chi non vuole più perdere portafoglio o chiavi, il Wallet Finder compatibile con Apple Find My diventa un compagno discreto e affidabile, con autonomia fino a tre anni.