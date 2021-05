50 mascherine FFP2 a prezzo da furto: solo 34 centesimi l’una

Se state cercando mascherine FFP2 al miglior prezzo possibile, su Amazon anche questa mattina c’è un’ottima occasione: un pacchetto da 50 a solo 16,99 euro.

Stiamo parlando di mascherine a marchio U-Kiss, certificate, realizzate con materiale a 5 strati e progettate per “fornire – dice il produttore – una resistenza respiratoria ultra-bassa che funziona rimuovendo efficacemente l’aria, al fine di ridurre l’accumulo di calore e umidità, garantendo al contempo un’ utilizzo confortevole durante le attivitá quotidiane”. Hanno un design particolarmente confortevole con una clip per naso morbida e regolabile integrata – offre comfort e sicurezza grazie alla sua sicura aderenza al viso. I cinturini elastici sono confortevoli da indossare per la maggior parte di chi li porta anche con gli occhiali.

Queste mascherine FFP2 NR sono certificate CE secondo EN 149: 2001 + A1: 2009 dall’ente 2163. Da segnalare che le mascherine sono confezionate non singolarmente ma in pacchetti da dieci.

Il prezzo di 16,99 euro è eccellente perché riduce il costo unitario a solo 0,34 per mascherina. Se si pensa che mascherine di questo tipo ben difficilmente scendono sotto gli 80 centesimi e che è ben difficile reperire una mascherina FF2 in un negozio o in una farmacia a meno di 1,50 euro, si comprende la portata dell’affare.

Click qui per comprare