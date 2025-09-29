Facebook e Instagram, gli abbonamenti per chi non vuole la pubblicità si allargano

Meta sta per proporre abbonamenti a Facebook e Instagram per gli utenti che non vogliono vedere annunci pubblicitari, scelta pensata per ottemperare a specifiche nuove linee guida britanniche come accaduto già all’interno dell’Ue.

Lo riferisce BBC spiegando che nel Regno Unito Meta inizierà a mostrare notifiche specifiche nelle prossime settimane, evidenziando questa possibilità, scegliendo tra uso gratuito dei social, accettando annunci personalizzati, oppure passare alla versione a pagamento.

Gli abbonamenti costeranno 2,99 sterline (3,42 euro) al mese tramite browser o 3,99 sterline (4,57 euro) per l’accesso da app mobili, costo inferiore rispetto agli abbonamenti nell’Ue, che partono da 5,99 euro al mese.

“Darà alle persone nel Regno Unito una scelta chiara sul fatto che i loro dati sono sfruttati per annunci personalizzati, preservando il libero accesso e il valore che l’internet supportata da annunci crea per le persone, le aziende e le piattaforme”, riferisce Meta. Gli utenti nel Regno Unito non avranno la possibilità di vedere annunci meno personalizzati senza pagare, possibilità che hanno gli utenti nell’UE dopo preoccupazioni espresse dalle autorità di regolamentazione.

Meta si era adeguata a norme dell’UE sul trattamento dei dati personali alla fine del 2023 offrendo l’abbonamento solo dopo alcune condanne e multe. L’autorità di regolamentazione dei dati del Regno Unito (Ico) ha “accolto con favore” l’annuncio di Meta, sottolineando che consente a quest’ultima di conformarsi alla legislazione britannica” e riferendo che il prezzo è stato “significativamente ridotto” rispetto alle proposte iniziali del gruppo americano.

Come modificare impostazioni sugli annunci in Italia

Anche senza pagare, Meta permette di regolare alcune impostazioni relative agli annunci (si parte da qui). Meta spiega che le impostazioni dell’utente relative alle inserzioni consentono di visualizzare, aggiungere e rimuovere preferenze create in base a contenuti quali le informazioni sul profilo, le azioni eseguite su Facebook e i siti web e le app che usati al di fuori di Facebook.

Ad esempio, indicando che ci piace “andare in bicicletta”, potremmo vedere le inserzioni di un negozio di biciclette locale. La modifica delle preferenze relative alle inserzioni influisce sulle inserzioni visualizzate, ma non cambia il numero totale di inserzioni visualizzate.

Meta ha polemizzato in passato con Apple,dopo essere stata colpita dall’App Tracking Transparency, opzione che a quanto pare ha avuto un impatto di diversi miliardi di dollari nelle entrate dai social.