App pericolose, queste vanno rimosse dallo smartphone: tutti dovrebbero farlo

A chi non è mai capitato di perdere il proprio cellulare o, comunque, di non riuscire a trovarlo per un qualunque motivo? Il primo pensiero è che qualcuno ce l’abbia rubato.

Dall’altro lato, però, sappiamo anche che ci sono tantissime possibilità e modi che ci permettono di individuarlo e localizzarlo, anche quando sembra un’operazione ai limiti dell’impossibile. Ecco alcuni trucchi per poter trovare subito il tuo cellulare.

Ci sono anche delle app specifiche che è bene eliminare o evitare, proprio, di scaricare sul nostro cellulare perché possono rivelarsi potenzialmente pericolose. Lo sapevi? Vediamo insieme di cosa si tratta.

App dannose per il nostro cellulare

È il panico più totale, il momento (apparentemente) più tragico che una persona può vivere: quello di non riuscire a trovare il proprio cellulare o, addirittura, di averlo smarrito per sempre. Pensiamo che abbiamo perso la nostra vita privata, i nostri contatti, le nostre fotografie, i nostri video…tutto ciò che abbiamo costruito nel corso di un periodo.

Tantissimi altrettanti sono i pensieri che affollano la nostra mente, a partire da quello più comune e più ovvio: “Adesso, chi ha preso il mio cellulare, inizierà a sapere tutto di me”. Sì, perché sul nostro cellulare, a parte i numeri di telefono, abbiamo davvero un’intera vita, fatta di contatti, foto e soprattutto social. Chi più chi meno, li usiamo tutti e sapere che qualcun altro ha preso o ha trovato il nostro cellulare e sta guardando nella nostra vita privata, ci dà molto fastidio.

Ma, possiamo affermare, che a tutto c’è rimedio, anche allo smarrimento del nostro cellulare. Ci sono però, lo dicevamo all’inizio, delle app che è meglio non installare mai sul nostro cellulare. E se lo hai già fatto, sarebbe meglio eliminarle perché possono essere molto pericolose. Vediamo di quali si tratta.

Alcune app possono essere infettate già da virus al momento del nostro averle scaricate e, questo, può compromettere la funzionalità del nostro cellulare. Il virus in questione si chiama VajraSpy e, una volta entrato sul nostro cellulare, è in grado di spiare le attività e rubare i nostri dati personali. Ma da dove possiamo prenderlo?

Ce ne sono alcune alle quali fare attenzione

Di solito da quelle che si camuffano come app di messaggistica, più semplici magari di Whatsapp o Telegram, a volte anche più convenienti dal punto di vista economico, ma che in realtà si presentano come trappole per virus.

Ma quali sono queste app dannose? Gli esperti hanno osservato che ne sono diverse, come ad esempio:

Hello Chat

Privee Talk

Tik Talk

YohooTalk

Solo per citarne alcune. Queste sono potenzialmente pericolose perché portano con sé il virus che abbiamo citato prima. Anche se abbiamo, sul cellulare, installato l’antivirus, questi è capace di eluderlo, ed avere accesso così a tutti i nostri dati personali. Per questo, facciamo molta attenzione a cosa scarichiamo da Google PlayStore.