iPhone 17 e 17 Pro,  gli  accessori da comprare subito 

Con iPhone 17 e 17 Pro Apple ha alzato l’asticella su efficienza energetica, MagSafe/Qi2 e fotografia mobile. In questa iGuida abbiamo selezionato gli accessori appartenenti a quattro categorie chiave: alimentatori, alimentatori e batterie MagSafe/Qi2, custodie, accessori per la fotografia (compresi gli SSD MagSafe per registrazioni ProRes direttamente sul retro del 17 Pro).

Alimentatori (USB–C PD): compatti, più freddi, più veloci, più potenti

Gli alimentatori USB-C di nuova generazione sfruttano GaN e profili PD/PPS per dare al 17/17 Pro ricariche stabili e con temperature sotto controllo. Qui i modelli tascabili da viaggio e da scrivania che abbiamo scelto e che garantiscono ricariche veloci ed efficienti con il minimo ingombro. L’alimentatore Apple da 20 Watt (che non viene più dato in dotazione) è limitato per i nuovi 17 ma ve lo riportiamo lo stesso ma è bene ricorrere ad uno strumento più potente visto che ormai grazie alla tecnologia GAN si possono avere alimentatori da 45-65 anche multiporta di dimensioni ridottissime.

L’adattatore “ufficiale” resta il riferimento per chi vuole semplicità e massima compatibilità. Il profilo USB-C PD 20W è perfetto per ricariche quotidiane “smart”: silenzioso, leggero, ideale come muletto da borsa o come caricatore da comodino. Abbinato al cavo USB-C originale mantiene tensioni stabili e tempi prevedibili, limitando stress termico sulla batteria del 17/17 Pro. Non ha porte multiple né PPS, ma per chi cerca sicurezza e dimensioni ridotte è una scelta senza pensieri. Ottimo anche come alimentatore per base MagSafe o dock Qi2 da scrivania. Si acquista qui.

Un compatto 30W con PPS per gestire in modo fine voltaggio e corrente: perfetto se alterni iPhone 17, iPad e accessori. Le dimensioni ridotte lo rendono eccellente per il viaggio; l’elettronica Belkin è da anni sinonimo di affidabilità. Con iPhone 17/17 Pro offre ricariche rapide e stabili; con iPad o piccoli laptop eroga watt extra quando serve. Se vuoi un solo caricatore “tuttofare” dal prezzo corretto, è quello giusto. Si acquista qui.

Economico ma fatto bene: 30W, doppia uscita USB-C + USB-A, indicatori chiari e buoni materiali. È l’opzione pratica se vuoi un alimentatore da viaggio per ricaricare iPhone e un accessorio in contemporanea. Con iPhone 17/17 Pro rispetta i profili PD; con accessori più vecchi puoi usare la porta USB-A senza adattatori. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Si acquista qui.

E’ un caricabatterie da parete compatto. Il 65W Power Control dispone di tre uscite per caricare anche tre dispositivi contemporaneamente 2x USB-C da 65W (PD) e 1x USB-A da 60W (AFC), il display LCD permette di monitorare facilmente l’andamento della ricarica e di avere sempre sotto controllo le prestazioni del dispositivo. Si acquista qui.

Alimentatori e batterie USB–C e MagSafe/Qi2: comodità magnetica, velocità 15W

Con Qi2 la ricarica magnetica arriva a 15W standard, allineandosi a MagSafe, con magneti più saldi e minore dispersione. Ma attenzione! I nuovi iPhone 17 così come gli iPhone 16 supportano la ricarica wireless a 25 Watt grazie ad iOS 26. Costano un po’ di più ma per chi ha bisogno di praticità (Magsafe) e velocitù Qi2 2.2 potrebbero essere un plus a cui non rinuciare. Ecco basi da comodino, stand pieghevoli da viaggio e power bank magnetici da tasca.

Integra la più recente tecnologia Qi2 da 25W, in grado di caricare iPhone 16 Pro Max e al 50% in circa 30 minuti, prestazioni simili per i modelli della serie 17.

Sul lato della base è presente una porta USB C che può fornire un’uscita aggiuntiva da 5W, a cui è possibile collegare Apple Watch con il suo adattatore per caricarlo. Postazione di ricarica wireless anche per Airpods. Si acquista qui.

La base pieghevole “tutto in uno”: iPhone + Apple Watch + AirPods in un tappetino compatto, perfetto per zaino o trolley. Il modulo Qi2 15W tiene fermo iPhone 17/17 Pro con magneti robusti; si apre a libro e si chiude in pochi secondi, includendo alimentatore USB-C. È la scelta premium per chi viaggia spesso e non vuole tre cavi separati sul comodino dell’hotel. Si acquista qui.

Stand compatto e pieghevole che porta in dote Qi2 15W per iPhone, pad per AirPods e dock per Apple Watch. Ottimo per chi alterna home office e trasferta: da chiuso sparisce nello zaino, da aperto tiene l’iPhone 17/17 Pro in verticale per FaceTime/StandBy. Incluso il caricatore USB-C. Una delle basi più versatili della categoria. Si acquista qui.

Ricarica Wireless Qi2 da 25W: consente la ricarica rapida wireless fino a 25W su iPhone 16/17 serie con iOS 26 o versioni successsive. Il cavo USB-C integrato supporta la ricarica rapida bidirezionale PD da 30W. Non vi scorderete più il cavo a casa. Può caricare iPhone 17 Pro 1,6 volte, con uno schermo LED che mostra il livello di carica in tempo reale, eliminando qualsiasi preoccupazione. Si acquista qui.

Custodie per iPhone 17/17 Pro: protezione, MagSafe e nuovo “Controllo fotocamera”

L’ecosistema di cover 2025 si aggiorna con magneti più forti, materiali anti-ingiallimento e – sulle cover dedicate – compatibilità con il nuovo tasto/funzione di controllo fotocamera.

La scelta “native” per chi vuole grip, tasti in alluminio e allineamento magnetico perfetto. Il silicone Apple attenua urti quotidiani, scivola poco e dialoga al meglio con accessori MagSafe/Qi2. È la cover più equilibrata per chi ama il feeling morbido e la rifinitura ufficiale, con bordi rialzati a protezione display/fotocamere. Si acquista qui.

Se vuoi mostrare il colore del 17 Pro, questa trasparente in policarbonato anti-ingiallimento è perfetta: sottile ma robusta, magneti allineati per aggancio istantaneo a power bank, stand e caricatori Qi2. Il coating anti-abrasione riduce micro-graffi nel tempo. È la cover “zero-design” più curata che puoi abbinare agli accessori MagSafe. Si acquista qui.

Cover pensata per i creator: pulsanti con feedback preciso attorno al nuovo controllo fotocamera, angoli Air-Guard e cornice camera protettiva. Il materiale è anti-urto, i magneti sono compatibili MagSafe, e l’ergonomia aiuta la presa in riprese prolungate. Una delle più complete per chi usa spesso il 17 Pro come videocamera. Si acquista qui.

Custodia con anello magnetico potenziato e supporto Stash attorno alle fotocamere: si apre per reggere il telefono tra 0° e 85° e si richiude a filo quando non serve. Perfetta per StandBy, FaceTime e fruizione video mentre ricarichi su base Qi2. Protezione solida e compatibilità completa con gli accessori magnetici. Si acquista qui.

Variante trasparente con copertura su misura dei nuovi controlli camera, cornici rialzate e materiali anti-ingiallimento. Mantiene il look del 17, aggiungendo protezione e pieno supporto agli accessori MagSafe. Ideale per chi vuole minimalismo senza sacrificare funzionalità e sicurezza. Si acquista qui.

Accessori per la fotografia (con capitolo SSD MagSafe)

Dai gimbal ai supporti per Continuity Camera fino ai nuovi SSD MagSafe che si agganciano al retro di iPhone 17 Pro per registrazioni ProRes/Log senza compromessi.

Stabilizzazione a 3 assi, ActiveTrack 5.0 e treppie integrata:è lo stabilizzatore “sicuro” per trasformare iPhone 17/17 Pro in una videocamera fluida. Il morsetto magnetico è immediato, le app guide aiutano chi inizia, e la portabilità è eccellente per vlog e social. Con i sensori e le funzioni camera del 17 Pro si porta a casa riprese pulite anche camminando. Si acquista qui.

Il modo più semplice per usare iPhone 17/17 Pro come webcam Pro su Mac: si aggancia magneticamente e allinea la lente per video-call nitide e streaming. È leggero, si monta/smonta in un attimo e regge bene anche durante movimenti della scrivania. Perfetto per creator, docenti e chi lavora in smart working. Si acquista qui.

Capitolo SSD MagSafe: archiviazione “on-back” per iPhone 17 Pro

I nuovi SSD MagSafe/compatibili si attaccano magneticamente al retro e dialogano via USB-C: ideali per ProRes 4K/60–120 e flussi Log, liberando spazio interno e migliorando la continuità di registrazione.

Progettato per telefoni con MagSafe, arriva a 2.000 MB/s (USB 3.2 Gen2x2), certifica la registrazione Apple ProRes e offre guscio IP65 contro polvere/spruzzi. Con iPhone 17 Pro consente take lunghi, trasferimenti rapidi verso Mac e un ingombro contenuto che non intralcia la presa. È uno degli SSD “back-mount” più completi per creator mobile. Si acquista qui.

Pensato per videomaker: aggancio compatibile MagSafe, formattazione exFAT pronta per i flussi cross-piattaforma e supporto a ProRes 4K. È una soluzione “prendi e vai” che affianca iPhone 17 Pro in riprese, poi si collega al Mac per editing/backup immediato. Ottimo anche per set itineranti grazie al formato robusto. Si acquista qui.

Unità magnetica compatibile MagSafe con interfaccia fino a 20 Gbps: si ancora al retro dell’iPhone tramite anello/magneti e resta stabile durante le riprese. Il form factor è sottile, la banda è sufficiente per video ad alto bitrate e la compatibilità include iPhone 17/17 Pro via USB-C. Una valida alternativa “value” per chi vuole provare gli SSD “on-back”. Si acquista qui.

