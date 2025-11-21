Black Friday, Acrobat Pro a solo 49,99 euro invece di 260€

Su Amazon è in fortissimo sconto l’abbonamento annuale per Adobe Acrobat Pro , il programma di riferimento per la gestione avanzata dei PDF in ambito professionale, con strumenti completi per modificare, convertire e firmare documenti. Ora costa solo 49,99€ invece di 200€

Funzionalità avanzate per gestione e firma di documenti

Rispetto alla versione Standard, Adobe Acrobat Pro integra strumenti pensati per un uso professionale più strutturato. Permette di convertire documenti scansionati in PDF modificabili e ricercabili, grazie alla tecnologia OCR. La funzione di confronto consente di analizzare due file PDF e visualizzare le differenze.

È possibile rimuovere dati sensibili o riservati dai documenti, come metadati o informazioni personali. Le funzioni di branding permettono di personalizzare moduli e contratti con logo e link del proprio marchio. Si possono creare template riutilizzabili per firme elettroniche e inviare richieste in blocco, con tracciamento centralizzato delle risposte.

Modifica, collaborazione e sicurezza nei PDF

Adobe Acrobat Pro centralizza in un’unica applicazione tutti gli strumenti necessari per gestire PDF in ambito lavorativo. Consente di modificare testi e immagini direttamente nel file, compilare moduli e organizzare le pagine rimuovendo o aggiungendo contenuti. I documenti possono essere convertiti in Word, Excel o PowerPoint, semplificando il riutilizzo dei contenuti tra piattaforme.

La firma elettronica è compatibile con qualsiasi dispositivo e non richiede l’accesso da parte dei destinatari. È possibile condividere i file per la revisione con opzioni di commento, annotazione e confronto visivo tra versioni, migliorando la gestione delle modifiche. Acrobat Pro integra anche strumenti di protezione come l’aggiunta di password ai PDF e la rimozione di dati sensibili.

In aggiunta, un assistente AI (opzionale) permette di interagire con i contenuti dei documenti in inglese per ottenere riassunti, risposte rapide e suggerimenti, con supporto per altre lingue previsto in futuro.

Cloud Adobe, mobile e sincronizzazione documenti

La licenza Pro comprende l’accesso alla Adobe Document Cloud, utile per archiviare, condividere e modificare i PDF da più dispositivi. Tutti i documenti sono sincronizzati tra desktop, tablet e smartphone, con possibilità di modifica o firma anche in mobilità. Integrando l’app Adobe Scan, si possono acquisire documenti cartacei con la fotocamera e convertirli in PDF intelligenti.

L’OCR riconosce automaticamente il testo, rendendo il contenuto selezionabile e ricercabile. Queste funzionalità supportano flussi di lavoro moderni, riducendo l’uso di carta e facilitando la collaborazione.

Confronto prezzi: Amazon vs abbonamento diretto

Adobe propone l’abbonamento ad Acrobat Pro a 18,26€ al mese per i primi sei mesi, che salgono a 24,39€ al mese a partire dal settimo. Su base annua, il costo totale è di 258,30€. La versione prepagata in offerta su Amazon consente invece di ottenere la stessa licenza per 12 mesi a 49,99€, senza rinnovi automatici. Lo sconto sul prezzo scontato è dell’80%.

