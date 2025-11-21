Con Nilox Carrycam metti l’action cam nel portachiavi

Nilox Carrycam sembra una mini macchina fotografica a pellicola degli anni ’90, ma in realtà è una action cam che volutamente rinuncia a specifiche di ultima generazione per ridurre al massimo le dimensioni. È più piccola di una chiave, misura circa 3 x 4 cm, spessa 6mm e pesa solamente 18 grammi: si può sempre portare con sé ovunque, attaccandola a un laccio o direttamente al portachiavi.

Più che per le scalate in montagna, le immersioni o sport estremi, si tratta di un dispositivo lifestyle dal fascino retrò, sia nel design che nelle funzioni. Infatti oltre a scattare foto e registrare video e audio, permette all’utente di dare un tocco vintage e originale ai propri contenuti, grazie a cinque filtri, anche questi con effetti e look rigorosamente in stile anni ’90.

Chi cerca una action cam indistruttibile per catturare video 4K deve guardare altrove. Nilox Carrycam offre registrazione video in risoluzione HD a 720p a 30 frame al secondo e un mini schermo LCD da 0,96” per inquadrare scatti e riprese. Invece la risoluzione delle fotografie è di 2.448 x 1.280 pixel.

La batteria agli ioni di litio integrata da 200 mAh assicura fino a 75 minuti di registrazione video, sufficienti per immortalare i momenti salienti della giornata. Nella confezione è incluso un cavo con connettore USB-C per trasferire foto e video su smartphone e computer. Da comprare a parte invece la schedina di memoria microSD: sono supportati modelli fino a 64 GB.

Nilox Carrycam, disponibilità e prezzo

La mini action cam Nilox Carrycam è disponibile al prezzo di listino di 29,99 euro in due colori, nero e rosa, sul sito del costruttore, oltre che nel negozio Nilox da questa pagina di Amazon. Nel momento in cui scriviamo su Amazon è proposta a prezzo leggermente scontato.

