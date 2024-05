Action camera con cover subacquea e accessori a soli 22 €

Pubblicità

Per il video delle vostre vacanze vi basta comprare un’action camera come quella in promozione che, con soli 22 €, vi offre tutto l’occorrente per non perdervi più nessun ricordo, anche quelli che sarebbero impossibili da filmare con un cellulare.

Nel prezzo infatti oltre all’action camera è compresa la custodia impermeabile per immergerla in acqua e registrare fino a 30 metri di profondità, il telecomando per controllare foto e video anche a distanza e tutta una serie di accessori per agganciarla saldamente a manubri, caschi e via dicendo.

Qualitativamente parlando registra in Full HD a 1080p e 30 fps, in formato MOV con un angolo di campo di 170°, quindi con una visione sufficientemente ampia dell’area antistante l’obiettivo, e riversa tutto su una microSD (massimo 32 GB, da comprare a parte) con la modalità loop abilitata.

Usa una batteria removibile che si ricarica in circa 3 ore e promette fino a un’ora e mezza di autonomia, e si può gestire direttamente tramite lo schermo LCD da 2″ incorporato, oppure collegandola via WiFi allo smartphone tramite app, che può essere usata anche come monitor in tempo reale dell’inquadratura quando non è possibile guardare direttamente dallo schermo (ad esempio quando è montata sul casco che si sta indossando).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 48 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 54% andando a spendere intorno ai 22 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

