I nuovi orizzonti del logo Apple su iPad

L’iPad può essere utilizzato sia orientato in verticale, sia orientato in orizzontale ma, soprattutto in abbinamento ad accessori come la Magic Keyboard, è sfruttato il più delle volte in modalità orizzontale, alla stregua del display di un notebook.

Il sito francese Numerama ha interpellato Molly Anderson, industrial designer di Apple, chiedendo del logo sul retro di iPad che appare ruotato quando il tablet è usato in orizzontale, come accade il più delle volte, e Anderson ha riferito che l’orientamento del logo potrebbe cambiare in futuro.

Il designer ha spiegato che l’iPad può essere usato orientato sia in verticale, sia in orizzontale; è consapevole che molte persone usano il tablet in orizzontale, e non è esclude che in futuro il logo verrà proposto in modo che appaia correttamente con il dispositivo tenuto in orizzontale, e non solo quando il dispositivo è in verticale; il simbolo della “mela morsicata” non dovrebbe apparire girato rispetto alle persone che la vedono dal retro, quando il tablet è usato in orizzontale.

A partire dall’iPad di 10a generazione nel 2022, Apple ha spostato la videocamera frontale al centro del bordo lungo del tablet, permettendo agli utenti di effettuare videochiamate FaceTime in orientamento orizzontale con maggiore naturalezza; una modifica simile è stata applicata agli iPad Air con chip M2 e agli iPad Pro con chip M4, con la fotocamera frontale orizzontale collocata sul lato più lungo di iPad, per un’esperienza ottimale con le videochiamate. Da iPadOS 14.5 il logo Apple mostrato all’avvio cambia in base all’orientamento del dispositivo.

Apple sembra cosciente del fatto che la modalità orizzontale è quella più usata per l’iPad, e in futuro potrebbe optare per un design con il logo sul retro fatto per essere visibile correttamente quando il tablet è ruotato in orizzontale.

“Penso che potrebbe cambiare”, ha riferito Anderson. “Ci stiamo pensando. L’iPad è da tempo un prodotto che viene utilizzato in modalità verticale, ma lo utilizziamo sempre di più in modalità orizzontale.”

