Adattatore USB-C per alimentare qualsiasi PC in sconto a meno di 1 €

Con l’adattatore USB-C universale in sconto in queste ore alimentate praticamente qualsiasi PC anche in viaggio. Si tratta infatti di un kit completo di 10 spinotti compatibili con la maggior parte delle prese DC in commercio che vi permetterà di utilizzare powerbank, alimentatori USB-C o caricabatterie multipli evitando così di portare con sé cavi e adattatori diversi per ogni dispositivo.

È un’ottima soluzione anche per chi ha perso l’alimentatore originale, oppure se quest’ultimo si è rotto e si vuole risparmiare riutilizzando quello del vecchio tablet ormai in disuso. Ma anche come dicevamo per viaggiare leggeri riducendo al minimo il numero di caricatori da infilare nello zaino.

Il cavetto USB-C infatti è lungo circa 10-15 cm, abbastanza per ottenere una buona flessibilità per collegare l’adattatore senza ingombrare troppo la scrivania o la borsa. Da un lato presenta una presa USB-C passante che consente di mantenere la compatibilità con altri accessori o cavi di ricarica, mentre dall’altro lato si trova l’attacco per inserire gli spinotti intercambiabili in base al tipo di computer o dispositivo da alimentare.

La varietà dei connettori inclusi copre praticamente tutte le esigenze: si va da quelli più comuni come 7,9×5,5 mm, 7,4×5,0 mm e 5,5×2,5 mm, fino ai più piccoli da 3,0×1,7 mm e 3,0 mm, passando per vari formati intermedi come 6,5×4,4 mm, 5,5×2,1 mm e 5,5×1,7 mm. Questo significa che, con un unico set, è possibile alimentare computer portatili di marche e generazioni diverse con lo stesso caricatore.

E ovviamente è compatibile con le porte USB-C Power Delivery (PD) fino a 65 Watt, quindi abbastanza per poter ricaricare anche i computer più esigenti in fatto di potenza.

