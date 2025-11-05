Disponibili aggiornamenti a iOS 18.7.2 e iPadOS 18.7.2

Oltre agli aggiornamenti a iOS 26.1 e iPad OS 26.1, Apple ha rilasciato gli update a iOS 18.7.2 e iPadOS 18.7.2, pensati per chi non vuole o non può passare a iOS 26/iPadOS 26.

Nelle note di rilascio Apple riferisce di importanti fix di sicurezza, raccomandando l’update a tutti gli utenti.

Molti dei fix di sicurezza sono probabilmente simili a quelli risolti anche in iOS 26.1/iPadOS 26.1. A questo indirizzo l’elenco completo delle problematiche di sicurezza risolte.

Come aggiornare iOS e iPadOS

Come sempre è possibile aggiornare iOS e iPadOS andando su Impostazioni > Generali, da qui toccando “Aggiornamento software”. Viene mostrata la versione di iOS installata al momento e se è disponibile o meno un aggiornamento. Se sono disponibili più opzioni di aggiornamento software, è possibile scegliere quella che si desidera installare (es. iOS 26.1 oppure iOS 18.7.2) scorrendo fino alla voce “Alternative disponiibli“.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.