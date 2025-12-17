Addio cavi: la ricarica wireless super veloce che porta lo smartphone al 100% in pochi minuti

Il sistema per avere la batteria carica in pochissimo tempo senza dover usare alcuna presa, una vera e propria rivoluzione

La ricarica wireless fino a questo momento non aveva convinto, sebbene sia una grande comodità, non ha mai raggiunto gli stessi risultati del vecchio cavo cablato. Ma adesso cambierà tutto, con un nuovo sistema la batteria arriverà al 100% in pochissimo tempo.

Un nuovo metodo di ricarica wireless che promette di essere rapidissimo e, soprattutto, di non far rimpiangere il vecchio cavo. Da tempo si attendeva una simile novità, anche perché i tradizionali caricabatterie spesso possono essere scomodi, con fili e cavi che sono di intralcio, adesso non sarà più un problema.

La nuova ricarica wireless è velocissima: tutto quello che c’è da sapere

Il mondo della tecnologia si evolve a una rapidità quasi disarmante, se prima le ricariche wireless non avevano soddisfatto le aspettative, con questo nuovo sistema cambia davvero tutto. Samsung ha deciso di mettere sul mercato un sistema di ricarica senza fili che promette di essere velocissimo.

Il colosso ha portato a un livello superiore un sistema già esistente, l’ha fatto progettando un nuovo chip di gestione dell’alimentazione, nello specifico l’S2MIW06, sviluppando assieme a Wireless Power Consortium (WPC) un nuovo standard Qi v2.2. Come abbiamo detto si sta per compiere una vera e propria rivoluzione, un sistema che sarà in grado di supportare una velocità di ricarica wireless che arriverà fino a 50W.

La novità non è solo la velocità, infatti questo chip riuscirà a supportare diversi profili Qi, tra cui: Magnetic Power Profile (MPP), Baseline Power Profile (BPP) ed Extendet Power Profile (EPP). Va detto che l’MPP sarà quello in grado di compiere la vera rivoluzione, perché riuscirà a garantire un allineamento perfetto tra il caricabatterie e il cellulare, dunque non ci saranno problemi di ricarica irregolare o surriscaldamento, eventualità che capita si verifichino con questo sistema di ricarica, soprattutto se il dispositivo è disallineato.

Fino a questo momento il profilo MPP ha supportato solo la ricarica fino a 25W, ma con l’arrivo di questo nuovo chip Samsung le cose cambieranno, poiché la potenza sarà molto maggiore. Questa novità è la dimostrazione di come l’azienda coreana punti costantemente sull’innovazione, anche aprendo le porte a collaborazioni necessarie per sviluppare dispositivi sempre più funzionali e veloci, come nel caso del Qi v2.2.

Samsung ha anche provveduto a testare questo nuovo metodo di ricarica wireless con diverse gamme di caricabatterie, così che gli utenti non debbano avere la preoccupazione che vi siano device incompatibili.