Addio chiamate SPAM, ora c’è un metodo sicuro che funziona al 100%

Negli ultimi tempi si sono letteralmente moltiplicate e siamo sempre più esasperati, per fortuna c’è il sistema per fermarle

A chi non è mai capitato di ricevere una fastidiosa telefonata che propone offerte commerciali? Le famose chiamate SPAM ormai sono tantissime, capita di riceverne anche più di una al giorno, a parlare spesso non è una persona ma una voce registrata, che propone qualcosa in vendita. Per fortuna c’è un modo per bloccare in modo diretto queste fastidiose telefonate, così da non riceverne più.

Un sistema infallibile grazie al quale lo smartphone bloccherà in automatico le telefonate SPAM, che il più delle volte sono offerte commerciali. Il metodo è facile e veloce, cambia a seconda del cellulare che si possiede e una volta attivato, finalmente queste chiamate così fastidiose svaniranno.

Come bloccare le chiamate SPAM: il sistema per Samsung, Huawei e Iphone

Per fortuna i cellulari di ultima generazione sono dotati di filtri che, se attivati, bloccano in automatico le telefonate SPAM o sono in grado di avvisare che quella chiamata potrebbe essere di un mittente “fastidioso”. Il metodo varia a seconda del sistema operativo del cellulare che si possiede.

Per bloccare le telefonate SPAM su Android, se si utilizza l’app Google, si possono bloccare selezionando la scheda “Recenti”, trovare l’ultima chiamata di questo tipo ricevuta, toccare in modo prolungato e selezionare “Blocca/Segnala come SPAM”. Se invece si desidera un’azione preventiva, bisogna attivare il filtro antispam che si trova nell’app Telefono Google. Basterà aprire l’applicazione e trovare la voce su “Impostazioni”.

Qualora si abbia un Samsung o un telefono Huawei ma non si utilizzi l’app telefono Google, ci sono comunque dei sistemi per bloccare le chiamate SPAM, sia che si voglia bloccare un mittente specifico che si voglia attivare un filtro anti-SPAM preventivo. Nel primo caso bisognerà agire dal registro delle chiamate, nel secondo dalle impostazioni.

Se si possiede un iPhone, anche in questo caso si può compiere la duplice azione di bloccare un numero particolare o impostare un’azione filtro anti-SPAM che agisca anche sulle altre eventuali telefonate. Nel primo caso bisognerà individuare il numero da cui già si è ricevuta una chiamata, premere due volte sulla voce “blocca”. Se, invece, si vuole intervenire in via preventiva, bisognerà andare su “Impostazioni dell’iPhone”, selezionare “Telefono” e successivamente “Silenzia numeri sconosciuti”.

Quelli sopraelencati sono tutti sistemi che consentono di ridurre enormemente il numero di chiamate SPAM in entrata, in poco tempo si risolverà questo fastidioso problema.