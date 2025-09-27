iPhone 17 Pro Max, la ricarica USB-C testata con tutti gli alimentatori Apple

Una delle peculiarità interessanti degli iPhone 17 è la ricarica più veloce rispetto ai modelli precedenti. In test sul campo, il modello base dei nuovi iPhone evidenzia raggiunge il picco di ricarica del 50% più velocemente rispetto a quanto avviene con la serie degli iPhone 16.

Si tratta di migliorie non sconvolgenti ma ci sono e sono utili per chi ha bisogno di caricare il telefono in fretta. Possiamo ottenere il 50% di ricarica in 20 minuti, una riduzione rispetto ai 30 minuti richiesti dagli iPhone 16 per arrivare allo stesso livello.

Il sito ChargerLAB riferisce che gli iPhone 17 consentono di raggiungere la potenza di picco di 27W o 28W sfruttando alimentatori USB di Apple, in altre parole modelli quali:

Alimentatore USB-C da 29W

Alimentatore da 35W a doppia porta USB-C

Alimentatore USB-C da 70W

Alimentatore USB-C da 96W

Alimentatore USB-C da 140W

e altri ancora.

La ricarica di iPhone 17 Pro Max

Dai testi di ChargerLAB si evince che l’iPhone 17 Pro Max può arrivare a una potenza di picco di circa 36W, con ovvie migliorie rispetto ai circa 30W del suo predecessore, l’iPhone 16 Pro Max. Per sfruttare questa possibilità sono necessari alimentatori USB-C di Apple, caricabatterie compatibili o altri alimentatori USB-C in grado di erogare la potenza adeguata (esempio da 61W, 67W, 70W, 96W o 140W).

Il nuovo alimentatore “dinamico” di Apple

La velocità di ricarica è migliorata ma siamo ancora lontani da quanto fatto dalla concorrenza in questo ambito. È interessante ad ogni modo la scelta di Apple che offre anche un nuovo “alimentatore dinamico” da 40W con potenza massima di 60W, utile per bilanciare meglio la potenza erogata nelle varie fasi di caricamento: l’alimentatore non è disponibile nel nostro paese.

ChargerLAB ha per ora ha eseguito prove solo con caricabatterie Apple e solo con il modello iPhone 17 Pro Max. Tenendo conto delle specifiche tecniche della Mela, l’iPhone Air potrebbe non offrire la stessa rapidità di ricarica della linea Pro, ma test specifici non tarderanno ad arrivare anche dalle nostre prove sul campo.

Nella nostra guida agli accessori per iPhone 17, 17 Pro e Air vi consigliamo alcuni dei migliori accessori, caricatori, batterie e cavi adeguati ai modelli appena usciti. Per i cavi migliori per velocità di trasmissione e potenza di ricarica abbiamo una iGuida apposita.