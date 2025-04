Adobe crea agenti AI per Photoshop, Premiere, Express e Acrobat

Pubblicità

Adobe continua a lavorare senza sosta per integrare funzionalità di Intelligenza Artificiale AI nei suoi software e in un post sul blog aziendale evidenzia quella che è la sua visione per “accelerare la creatività e produttività” con agenti AI che la società prevede di integrare in Photoshop, Premiere, Acrobat e altri software ancora.

L’idea è di offrire agli utenti suggerimenti tramite un agente AI, richiamabile da una finestra dedicata, che sarà in grado di analizzare una immagine e suggerire modifiche. Per esempio proponendo di eliminare distrazioni, come pali, fili e persone sullo sfondo in una foto, elementi che sarà possibile eliminare con un solo click.

Sarà possibile anche richiede di applicare al volo effetti bokeh, regolare automaticamente la luminosità, sostituire il cielo che si vede nell’immagine ma anche fare richieste più complesse, come ad esempio, collocare un testo tenendo conto della persona in primo piano. Le proposte dell’agente AI potranno essere accettate o modificate dall’utente, che può sempre richiedere ulteriori modifiche.

Per quanto riguarda Premiere, Adobe pensa a un agente AI in grado di analizzare il contenuto del video, funzioni per trovare facilmente un elemento (es. un oggetto o particolari modalità di ripresa). Adobe mira a offrire strumenti che siano d’aiuto nel perfezionare l’editing, ridurre i tagli drastici, assistere nella gestione colore, con l’editing audio, ecc.

Ricordiamo che recentemente lo sviluppatore ha introdotto in Premiere una funzione che consente di allungare le clip come “per magia” con l’Estensione generativa, permettendo di aggiungere nuovi fotogrammi e generando il suono ambientale mancante. Altra recente novità offerta dall’AI è la traduzione automatica dei sottotitoli che consente di tradurli in 27 lingue.

Per quanto concerne Acrobat, gli agenti AI permetteranno di effettuare ricerche e rispondere a domande anche complesse relative al documento aperto in quel momento. Anche Adobe Express (app per design, video, foto e PDF) dovrebbe offrire agenti AI con funzionalità simili a quelle fin qui descritte.

sugli agenti AI Adobe ne dovremmo sapere di più il 23 aprile in occasione dell’evento Max di Londra. Tutte le notizie su Adobe da questa pagina, invece per gli articoli sull’Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.