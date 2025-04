Con Elgato Stream Deck Mobile iPhone e Android controllano il Mac e i PC

Pubblicità

Vi avevamo già parlato dell’app Stream Deck Mobile di Elgato in occasione del lancio, ma da allora sono passati otto anni e nel frattempo l’app si è evoluta, non solo nelle funzioni ma anche nell’offerta. La versione attuale infatti può funzionare anche senza abbonamento offrendo l’accesso illimitato e gratuito a sei scorciatoie.

Cos’è Elgato Stream Deck Mobile

Semplificando, chi installa l’app sull’iPhone, sull’iPad o su un dispositivo Android può a quel punto sfruttarne la superficie touch per virtualizzare sei pulsanti tramite cui controllare le app in funzione su Mac e PC Windows. In pratica è quasi come avere uno Stream Deck, ma senza comprarlo.

Il dispositivo fisico offre chiaramente indubbi vantaggi dettati dalla pulsantiera meccanica che rende l’accesso alle scorciatoie più pratico e intuitivo. Ma per chi vuole prima provare la tecnologia senza comprare nulla, l’app risulta una interessante opportunità perché permette di usare un telefono (magari uno vecchio che è rimasto nel cassetto) oppure un tablet come via di accesso a un massimo di sei scorciatoie gratuitamente (fino a 64 sottoscrivendo un abbonamento o comprando la licenza a vita) da usare con le app installate su Mac e Windows.

Alcuni casi d’uso

Quali app? Tutte quelle per cui una o più scorciatoie potrebbero semplificarne l’utilizzo rendendoci più produttivi.

Ad esempio con quelle di editing come Photoshop per poter attivare specifici strumenti con un tocco sullo schermo di iPhone dedicando invece quello del Mac o di un PC all’intero foglio di lavoro. Oppure per chi mixa audio e registra i podcast, oppure per chi monta i video.

È comoda anche nelle attività più comuni. Ad esempio chi partecipa quotidianamente a videochiamate dall’ufficio può usare l’app per aggiungere alcune scorciatoie utili, come ad esempio quella per oscurare la webcam e/o il microfono, e volendo anche una che accende e spegne una luce esterna collegata alla rete, utile per illuminare il volto in modo da rendere le videochiamate ancora più chiare.

Ma anche in casa, per controllare le funzioni del browser, oppure per i gamer che vogliono accedere rapidamente ad alcune funzioni specifiche come ad esempio quelle per controllare le funzioni principali di app di comunicazione come Discord.

Come funziona Stream Deck Mobile

Per usarla non solo va installata sul dispositivo che si intende trasformare temporaneamente in un controller ma va anche scaricato e installato il software per Mac al quale andrà poi connessa, in modo da potervi aggiungere le varie scorciatoie da visualizzare sullo schermo del telefono/tablet.

La versione gratuita permette di creare e aggiungere fino a un massimo di sei scorciatoie, ma con gli schermi più grandi e dietro pagamento è possibile aggiungerne fino a 64. Si possono anche creare più pagine in modo da separare i set di scorciatoie in base all’app.

Come scaricare Stream Deck Mobile

Elgato Stream Deck Mobile è gratis e si scarica su App Store in versione universale per iPhone e iPad (serve almeno iOS/iPadOS 15); oppure su Google Play Store per i dispositivi con Android 9 o versioni successive. Se i collegamenti che vi abbiamo segnalato non dovessero funzionare, è possibile provare sul sito ufficiale.

Stream Deck per Mac e PC invece si scarica da questa pagina. La versione attualmente disponibile è la numero 6.8.1 e per funzionare richiede macOS 11.0 Big Sur, Windows 10 64-bit o successivi.

E il controller fisico?

Se l’app vi ha convinto ma volete migliorare l’accesso alle scorciatoie beneficiando di manopole multifunzione e pulsanti meccanici, allora valutate l’acquisto del controller dedicato. Di recente abbiamo parlato delle ultime novità introdotte nello Stream Deck Plus ma anche degli altri modelli come il Deck base, l’MK2 e il Mini.

